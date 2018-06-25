搜狗 COO 茹立云离职，将转任公司战略顾问 新闻

搜狗今天宣布，公司 COO 茹立云 “因个人原因”将于 2018 年 6 月 30 日卸任搜狗 COO 职位，他将转任搜狗战略顾问。

搜狗 CEO 王小川 在内部邮件中表示，茹立云负责的搜索事业部的工作，将交由副总裁许静芳博士负责。据了解，许静芳曾先后就职于微软亚洲研究院、清华大学，2011 年加入搜狗，负责搜狗网页搜索、微信搜索和搜狗翻译等多个产品的技术研发工作。

“茹立云在搜狗的创业初期便加入了，是我的事业伙伴、创业挚友，”王小川表示。“预祝他在新的创业历程中，实现新的飞跃。我个人和搜狗，愿意继续成为立云未来事业上的朋友和伙伴。”

茹立云表示：“今天，我由于个人原因离开搜狗，但我的心将继续与搜狗、与大家在一起，未来一年我也将担任搜狗的战略顾问，同时技术驱动、产品导向的理念将继续驱动我未来的个人职业发展。我也祝愿搜狗在这个理念的驱动下继续为用户提供更加优秀的产品与服务并保持高速成长，也祝愿每一位搜狗同学未来工作硕果累累。”

茹立云于 2005 年加入搜狗，参与组建了搜狗搜索研究团队，他于 2010 年成为搜狗搜索事业部负责人，并于 2016 年升任搜狗 COO。此外，茹立云还是浙江省高考理科状元、清华大学计算机系人工智能方向博士。

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以下为王小川内部信全文：

各位搜狗同仁：

6 月 30 日是茹立云在搜狗工作的最后一天，此后他将全速开启新的事业征程。他的离开让我伤感。如同搜狗 IPO 时我的最大情绪也是“伤感”。好些人不太理解为啥伤感，因为这是一家经历了七年内部创业和七年公司化运作的团队，伴随在互联网的汹涌大潮中，长征般十四年的辗转起伏，承载了太多搜狗人的青春、奋斗和梦想。人生能有几个十四年去奋斗和燃烧？尤其是从大学毕业进入职场后，从青涩过度到成熟的这个巨变，只此一次。十四年里，每一个在长征路上离去的人以及坚守的人，都值得我们祝福和尊重。回想起共同的青春、共同的奋斗和梦想，不论是完成了阶段性的里程碑还是分别，都有伤感。

茹立云在搜狗的创业初期便加入了，是我的事业伙伴、创业挚友，他身上的标签还有：浙江省高考理科状元、清华大学计算机系人工智能方向博士，以及我经常调侃他的江浙人士与身俱来的“算账能力”和“商业头脑”。他参与组建了搜狗搜索研究团队；2010 年搜狗公司化运作后，成为搜索事业部负责人；2013 年他见证与推动了搜狗搜索团队与 SOSO 搜索团队的合并；2016 年升任搜狗 COO 后，他承担了更多的战略工作。搜狗一路披荆斩棘，建立起搜索领域差异化优势，成为中国第二大搜索引擎；AI 时代到来，搜狗继续保持技术创新并开始再一次蜕变，都有着他的辛勤贡献。这个过程中，搜狗也承载了立云职业生涯从 0 到 1 的突破。预祝他在新的创业历程中，实现新的飞跃。我个人和搜狗，愿意继续成为立云未来事业上的朋友和伙伴。

茹立云负责的搜索事业部的工作，将交由副总裁许静芳博士负责。她曾先后就职于微软亚洲研究院、清华大学，2011 年加入搜狗，负责搜狗网页搜索、微信搜索、英文搜索、搜狗翻译等多个产品的技术研发工作。她也是搜狗 AI 技术的领军人物，带领团队在问答、翻译等多个领域做出突出成绩。我很有幸她能加入搜狗。相信在静芳的带领下，搜狗搜索将更加强大，并取得新的突破。

经过 IPO 后半年的消化，今天搜狗到了战略升级的新时期。不仅搜索和输入法都有明确的突破点，并且我们还将具有颠覆性的 AI 硬件升级成公司战略。秉持我们的理念“让表达与获取信息更简单”，我有信心与各位搜狗同仁一同推动搜狗的蜕变，在中国互联网的宏伟乐章中演奏出新的音符。

最后，祝愿茹立云一切顺利，创业有为。

祝福他，祝福一起为搜狗贡献了青春的人，祝福搜狗。

王小川

2018 年 6 月 25 日

以下是茹立云内部信全文：

各位亲爱的搜狗同学：

我向董事会递交了辞呈并获得批准，接下来的一周将是我在搜狗工作的最后一周。我很自豪在过去的十四年里与大家一起奋斗并取得今日搜狗之成绩。

2004 年，当我还在清华计算机系求学，怀着对技术的追求和对产品的热爱，我以实习生的身份加入搜狗，跟当时已经正式工作的王小川师兄和同班同学林凡一起从事搜索引擎的研发工作。在不到一年的时间内，我们完成了搜狗搜索的研发及上线。“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，这是对搜狗及搜狗同学们这些年努力的最好描述。十四年间，我们跨过了业务发展过程中一个又一个的困难，实现了一次又一次的飞跃。为了实现搜索引擎业务的突破，我们相继推出了输入法、浏览器等产品以实现三级火箭战略；为了实现公司业务的独立发展，我们引入阿里巴巴和云峰基金的投资让搜狗独立运营，我还记得为了庆祝这个大事件，小川、我、林凡、洪涛、杨洪涛一起喝的酩酊大醉，结果我被遗忘在路边，如今回望，才发现自己整个青春的笑与泪、激情与热血都跟搜狗有关。2013 年是搜狗命运攸关的一年，我们要实现搜狗搜索从 PC 向无线的跨越，同时“搜狗一定要独立发展”也是我们坚守的信念。为此，我们全力以赴破除被 360 合并的危机，并且成功合并了腾讯的搜索业务并得到腾讯无线端资源的战略支持。此后，搜狗进入大跨步前进的阶段，为了进一步实现优质内容战略和品牌构建，我们投资了知乎、百科名医、阿凡题、郁金香等优质内容与服务平台，并用 AI 技术来进一步实现搜索问答、智能分诊、跨语言搜索等功能。我非常荣幸能够带领团队达成以上变革的实现。正是由于这一次次的跨越，搜狗实现了今日之发展，并于去年 11 月在纽交所成功上市。

遇到志同道合的人，一起去做改变世界的事，就是最大的幸运吧，感谢小川引领我加入搜狗团队，并始终给予信赖、委以重任。与搜狗共同成长的这十四年，也是我建立起事业上最可信赖的伙伴关系的十四年，我先后与郭奇、王砚峰等同学来负责输入法的策略研究，与张阔等同学来负责商业广告的策略研究，带领搜索事业部的众多同学来推进搜狗搜索产品的创新与 AI 技术的研发与应用， 2011 年许静芳加入搜索团队，先后负责了网页搜索、微信搜索和英文搜索、问答、翻译等项目的研发，静芳出色的业务能力让我坚信她将是我离开后搜狗搜索最合适的接班人。而与周毅一起来深入公司经营和财务规划，与小川共同来确定公司发展战略与战略投资的过程中，我个人也随之完成了从专业科研向全面管理的角色转变，并发现了让自己更兴奋更投入的新方向。团队的努力为平台的发展提供动力，而平台的发展也为员工的成长提供更好的条件，非常感谢搜狗和小川为我的发展提供了宽广的舞台和绝对的信任，也祝愿静芳带领搜狗搜索继续前行，不断超越。

搜狗，始终以技术驱动、产品导向为核心理念，始终以让用户表达和获取信息更简单为使命，通过过去十四年的发展，搜狗搜索已经成为月活超过 5 亿的国内的第二大搜索引擎，搜狗以用户规模计是国内用户规模数第四大的互联网公司，同时拥有领先的人工智能技术及产品布局，搜狗的同学们正在以前所未有的责任感和自信心推进产品的升级和技术的研发。基于庞大的用户基数和良好的商业变现，以及双引擎战略的落地及智能硬件的开拓，搜狗在未来的营收将继续高速增长。庞大的用户基数、优秀的产品能力、领先的技术优势、卓越的战略布局和健康的商业化和财务状况为搜狗的持续发展奠定了良好的基础，我为小川领导下的搜狗的未来充满信心也满怀祝福！

今天，我由于个人原因离开搜狗，但我的心将继续与搜狗、与大家在一起，未来一年我也将担任搜狗的战略顾问，同时技术驱动、产品导向的理念将继续驱动我未来的个人职业发展。我也祝愿搜狗在这个理念的驱动下继续为用户提供更加优秀的产品与服务并保持高速成长，也祝愿每一位搜狗同学未来工作硕果累累。

最后，祝大家幸福安康。

茹立云

2018.6.25