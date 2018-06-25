小鹏汽车和德赛西威合作，打算在 2020 年实现 L3 自动驾驶量产 区块链

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据报道，日前， 小鹏汽车 宣布与智能汽车电子产品和服务提供商德赛西威达成战略合作，未来将共同研发 L3 级别自动驾驶系统。这代表小鹏汽车成为国内首家预定德赛西威最新款自动驾驶域控制器的主机厂。此外，小鹏汽车将在 2020 年实现 L3 级自动驾驶量产落地。

据了解，该款控制器搭载了国际领先的自动驾驶芯片，在运算和处理能力上具有较大优势，可以为小鹏汽车自动驾驶算法和系统的开发提供更为可靠的硬件平台。

小鹏汽车此次预定的自动驾驶控制系统采用了 2018 年最新发布的 AI 超级计算芯片，可融合处理来自车辆雷达、摄像头、激光雷达和超声波等传感器的感知数据，并在设计上符合 ISO 26262 道路车辆功能安全规定等严格的汽车标准。双方合作的 L3 自动驾驶系统将提供低速代客泊车、中速塞车辅助巡航（Traffic Jam Pilot）、以及高速代驾三大针对国内驾驶环境痛点的智能化功能。

对于此次合作，小鹏汽车董事长何小鹏表示，“小鹏汽车是中国式自动驾驶研发投入最大的主机厂之一。我们希望与中国最强、世界最强的伙伴一起合作，制定和实践智能汽车的行业标准，实现智能汽车的大众化。”

何小鹏强调，小鹏汽车的目标是大规模量产具备六维感知能力的高智能互联网汽车。在与德赛西威合作之后，小鹏汽车非常有信心在 2020 年实现 L3 自动驾驶的量产落地，迈出从功能汽车到智能汽车创新的跨越。

目前，小鹏汽车 G3 已经在 4 月份开放预订，创下 29 小时 2000 台预订的成绩，其计划在 2018 年年内上市交付。