腾讯成为 Linux 基金会白金会员，进一步关注开源 新闻

市值 5000 亿美元的腾讯，日前 成为了 Linux 基金会（Linux Foundation）的最高级别成员 ，开始更进一步关注开源。

腾讯公司长期以来一直与该基金会和 Linux 有着联系，腾讯也是 今年早些时候 推出的 Linux 基金会深度学习计划的创始成员之一，现在作为白金会员（最高级别会员），该公司将以董事会成员身份与该组织更紧密地合作。腾讯承诺为基金会项目和社区提供“进一步的支持和资源”，同时该公司本身也将充分运用基金会的专业知识和经验。

与此同时，腾讯表示将向 Linux 基金会提供名为“TARS”的开源微服务项目和开源名称服务项目（Tseer）。腾讯还表示，一个开源的 AI 项目——Angel——将为 Linux 基金会的深度学习计划奠定基础。

“我们很荣幸成为 Linux 基金会的白金会员。开源是腾讯核心技术战略，“腾讯移动互联网集团总经理 Liu Xin 在一份声明中表示。

其他白金成员包括思科、华为、微软、AT＆T、三星和 IBM。

今年早些时候，作为推动硬件空间开源的一部分，腾讯加入了另一个开放源代码行业组织 – 开放运算项目（Open Compute Project, OCP）社区 。

腾讯的主要竞争对手阿里巴巴也在开源社区保持着不小的影响力。

阿里巴巴自去年以来一直是 Linux 基金会的金会员 ，但更重要的是该公司直接投入资源到项目中，目的是推动其云计算服务阿里云。阿里巴巴领投了 MariaDB 2700 万美元的投资，这是其在中国以外的首个云计算行业的投资。在中国，以阿里云为焦点的交易包括对云存储提供商七牛和大数据公司数梦工场（Dt Dream）的投资。