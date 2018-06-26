思必驰完成 5 亿元 D 轮融资，继续深化 AI 生态布局 新闻

6 月 26 日，人工智能语音企业 思必驰 宣布完成 D 轮 5 亿元融资，本轮融资由元禾控股、中民投资本领投，深创投、富士康、联发科跟投。

据了解，思必驰成立于 2007 年，成立以来一直关注自然语言交互技术，尤其是针对智能终端产品，坚持基础性和前瞻性研究投入。自 2014 年转型之后，思必驰更加专注智能终端领域，为智能车载、智能家居、智能玩具/机器人、智能穿戴、智能手机等打造自然语言交互产品方案，目前已接入上亿智能终端。

据介绍，在智能车载领域，思必驰在后装市场占有率稳居行业第一，并逐渐布局前装市场，且已与一汽、长城、大众、海马、小鹏汽车等十余家车厂企业建立合作。在智能音箱领域，思必驰携手合作伙伴，已经打造了天猫精灵 X1/曲奇/方糖、腾讯听听、小米小爱同学、联想智能音箱等产品，在音箱市场占有率行业第一。另外，思必驰还加大 IOT 尤其是智能家居领域的投入，并赋能了众多儿童教育类产品，比如与步步高携手开发的的家教机等。

另外，思必驰还成立了产业基金驰星创投，聚焦 AI 领域，并以投资的方式丰富了思必驰 AI 技术能力和平台能力，该基金旨在加快行业赋能和产业协同，建设物联网时代的人工智能大生态。

未来，思必驰方面表示他们仍将继续以专注的态度，凝心聚力，推进技术创新和产业赋能。

注：融资额由企业或机构提供，动点科技不做任何背书。