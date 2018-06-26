CashShield 完成 2000 万美元 B 轮融资，纪源资本、淡马锡领投 新闻

为中大型企业提供线上反欺诈管理方案的 CashShield 今日 宣布 完成 2000 万美元 B 轮融资，本轮融资由纪源资本（GGV Capital）和淡马锡（Temasek）领投，大众点评创始人张涛、托尼·法戴尔和 Wavemaker Partners 跟投。至该轮融资完成后，CashShield 已筹集到总计 2550 万美元资金。

CashShield 表示本轮筹集的资金将被用于加强该公司的全方位欺诈技术，为企业、金融机构和政府组织提供更全面的反欺诈审核技术。

CashShield 创始人兼 CEO 李伟健说：“CashShield 能用一流技术创造性地解决欺诈难题，为企业释放了巨大价值，从一开始就能保证盈利，投资人也看到了其中的价值，全力支持我们对抗愈演愈烈的线上欺诈。”

CashShield 结合人工智能和华尔街高频交易技术，保护线上交易和消费者的账户，无需人工干预即可阻止网络罪犯。该公司在美国开展业务已有一年，亚米网（Yamibuy）和 Scalefast 已经成为其全球合作伙伴。

CashShield 是一家国际线上风控公司，专为企业防止交易欺诈与帐户盗用。CashShield 的独特科技采用高频交易算法，实时模式识别以及被动生物识别分析，无需人工操控。CashShield 审核的交易覆盖超过 190 个国家，来自各行业，包括电商、数码业、电信公司以及在线旅游公司等，该公司目前在美国、欧洲、中国与东南亚开展业务。