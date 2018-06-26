旨在解决物流行业安全性问题，G7 发布智能挂车 新闻

早在今年 4 月 2 日，国内物联网科技公司 G7 便已经与普洛斯、蔚来资本联合宣布，共同出资组建由 G7 控股的新技术公司，研发基于自动驾驶、新能源技术和物流大数据的全新一代智能重型卡车。然而，由于技术原因，G7 自动驾驶卡车真正商业化落地可能还需要两到三年的时间。

那么，在自动驾驶卡车落地之前，还有其他方法解决物流运输行业的效率与安全问题吗？G7 想到了一个办法，那就是先做智能挂车。——6 月 26 日，G7 召开发布会，宣布了这个消息。

据介绍，功能上，G7 智能挂实现了自动称重、智能算账、位置管理、远程锁车、头挂自动匹配等功能，可实现对挂车的智能化管理。

针对挂车运输中常见的侧翻、胎温胎压异常等潜在安全性风险，G7 将基于物流大数据建立了防侧翻地图和 EBS 电子制动系统相结合，当挂车行驶到侧翻风险较高的路段或有侧翻倾向出现时，系统可以通过主动提醒+自动制动的方式帮助车辆预防侧翻的发生。当挂车胎温胎压出现异常时，系统会及时提醒司机注意轮胎状态，并在必要时启动自动充气功能，确保车辆的正常行驶。

据介绍，G7 智能挂车基础的汽车制造主要是与主机厂合作研发的，而跟智能相关的产品则主要由 G7 主导。

价格方面，G7 方面表示，由于很多客户会有特殊的订制需求，所以 G7 并不对外统一公布智能挂车的最终售价，但 G7 也强调，智能挂车价格将与市面上比较好的普通挂车价格差不多。另外，G7 表示客户还也可以用租赁的方式采购智能挂车，以解决物流公司资金压力大、成本高的问题。