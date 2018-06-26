LG 将在中国生产 OLED 面板，每月可制造 13 万块 新闻

据 彭博社 报道，LG Display 首席技术官姜芢秉（Kang In-byeong）表示，一旦广州的工厂扩建工作告一段落，LG Display 每月将可以制造 13 万块 OLED 面板。姜芢秉表示，在韩国首尔北部的工厂可能也会用来制造 OLED 面板，因为 LG 正在争取明年的订单，为高档汽车制造商提供显示屏。

三星 计划在今年晚些时候推出一款屏幕可以弯曲的智能手机，并且可能会使用 OLED 屏幕。 苹果 也打算为今年晚些时候推出的新款 iPhone 上使用 OLED 屏。

LG Display 曾在今年一月表示，计划在 OLED 生产方面花费 20 万亿韩元（约 180 亿美元），预计将带来一倍以上的产量增长，占销售额 40%。伴随中国竞争对手加大生产速度，屏幕供应过剩，价格走低，LG 的 LCD 业务利润率并不乐观。

除此之外，中国屏幕制造商也开始关注 OLED 产品，京东方科技牺牲利润，以价格优势获得市场份额，并将注意力转向 OLED。

姜芢秉表示，在 OLED 技术方面，韩国比中国领先四、五年，LG Display 在 2013 年便开始大规模生产 OLED 电视，当时京东方和中国星光电技术公司尚未着手该领域。但姜芢秉同时表示，LG Display 最大的担忧是如何利用 OLED，以及这样的优势可以持续多久。