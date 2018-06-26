陌陌拟发行 6.5 亿美元高级可转债，部分用于偿还收购探探的贷款 新闻

6 月 26 日消息，陌陌今日宣布，拟发行 6.5 亿美元的高级可转换债券。

据新浪科技报道，此次债券发售的净收益主要有 3 个用途：

偿还用于收购探探时的 3 亿美元银行贷款（据了解，2018 年初， 陌陌宣布收购探探 100% 股权 ，而加码则是约 265 万股的 ADS 及约 6 亿美元现金。）；

资助探探交易，投资探探的业务开发；

投资陌陌平台上的多种业务开发，包括为陌陌的视频直播和移动游戏服务购买知识产权。

为了激励大家购买这份债券，陌陌还计划授予这批债券的早期买家在 30 天内额外购买最多 1 亿美元的债券，2025 年 7 月 1 日债券到期之后，债券持有人可以将这些债券转换成陌陌的美国存托股 (ADS)。

据了解，根据陌陌于今年 5 月份发布的截至 3 月 31 日的 2018 财年第一季度未经审计财报 ，陌陌第一季度净营收达 27.6 亿元人民币（4.351 亿美元），同比增长 64%。归属于陌陌的净利润为 8.3 亿元人民币（1.299 亿美元），上一年同期为 5.2 亿元人民币（8120 万美元），同比增长 59.6%。而其中直播依旧是陌陌最主要的营收来源。直播服务营收 23.6 亿元人民币（3.715 亿美元），去年同期为 13.5 亿元人民币（2.126 亿美元），同比增长 74.8%。

当时，陌陌还表示，虽然探探在 2018 年 1 月才正式推出商业化功能，但目前已经显示出非常可喜的增长趋势。

最后，关于该债券的发行价与发行时间，目前均未公布。