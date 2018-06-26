新技术让早期银板相片重获新生 新闻

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银板照相法是指在银板表面上形成碘化银的感光膜，经 30 分钟曝光最终显影的过程，但是，用这种方法处理过的照片很容易分解。其结果是，不清晰的银板因时间的流逝以及处理不当而被完全毁掉。但是，西部大学（Western University）研究人员成功开发了一套系统，充分利用同步加速器和“快速扫描微焦 X 射线荧光成像技术”。该系统会以对“汞吸收最敏感的能量”，发射 10×10 微米厚的 X 射线。借助这种方法，研究人员会看到汞存在最普遍的地方，由此生成之前因损坏或腐蚀而消失的图像。

西部大学化学系博士生马达莱纳·科扎楚克（Madalena Kozachuk）利用快速扫描微焦 X 射线荧光成像技术分析银板（直径约为 7.5 里面），同时确认汞在银板上的分布。由于 X 射线束直径最小只有 10×10 微米（人的头发直径平均为 75 微米），而且以对汞吸收最敏感的能量进行发射，因此，对每个银板照片的扫描持续了大概 8 个小时。这个研究小组在《科学报告》期刊上发表了他们的研究结果。

科扎楚克说：“它让人感到有点困惑，因为银板照片上面没有任何显著特征，但同时它也引人注目。图像是你完全意想不到的，因为你在银板上根本看不到。它隐藏在时间之后。但随后我们看到了图像，而且细节呈现地如此精妙：眼睛、衣服的褶皱、桌布的绣花图案等等。”

这项技术有望改进老照片的保存方法，应该还能让许多以前无法使用的银板照片重获新生。