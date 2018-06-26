图赏 | 坚果闹钟式无线充电座：给手机充电从来没有这么享受 新闻

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距离我站发布的老罗次世代旗舰 坚果 R1 评测 也有一段时间了，这款锤子手机虽然在功能上中规中矩，但在设计水准上，依旧有着自己的坚持。这样的美感也体现在了一些为 R1 准备的实用配件，其中最亮眼的就要数那个在发布会上就吸引到笔者的坚果牌闹钟——坚果闹钟式无线充电座。

看似闹钟的 R1 无线充电器要价 299 元，这个价格在无线充电板市场中算得上是“价格不菲”了，不过加价也有加价的道理，比如你的手机+充电器就一定不能变成闹钟——而且还有品味不俗的记分牌走时效果。这点设计还是延续了锤子一贯的“拟物风”，比如之前推出的电池型充电宝。

感受一下别具一格的充电视觉体验，像这样触碰时间的流沙：

这台无线充电器的个头不算小，快赶上一台小型蓝牙音箱了，但大当然有它大的道理，比如说它整个斜面上安了三组线圈结构体，所以只要你横着将手机摆上，不需要有“瞄准”之类的动作，完全是下意识将它放平就能自动识别进行快充了。不过，这台 R1 无线充电器不支持竖着，虽然直觉上那样才算是即拿即放的自然动作——这里也和各位普及一下原理，无线充电是依靠线圈以及背后的 NPO 电容元部件来识别传输电流，只要有无线充电的物体识别确认后，就会从最为接近的线圈开始输电。

此外，不管你在任何界面（锁屏后则需要再次点击锁屏按钮唤醒），都会自动显示时钟——注意只是视觉呈像，其并不具备可以单独设置闹钟读秒等功效。当然，不排除以后锤子科技给更新个补丁让我的上述空想成真。如果有音乐，也会出现下图中的留声机动画效果：

白色亮面的外壳让这台无线充电座放在那里和周围环境相处得还算融洽，不会让我觉得摆在桌子上占地方，灰色的环保硅胶材料和白色的外壳相辅相成，同时给予手机良好的承托和防滑性，质地较软的表面也不会对手机的玻璃背板造成损坏，底部也使用了硅胶。八个转角的打磨也很细腻，特别是配上锤子 R1 稍显硬朗的线条可谓刚柔并济相得益彰。

无线充电座的正面的托架座比较宽敞，完全可以摆上我的 iPad Pro ，所以无论多大屏幕手机都应该不会有“摇摇欲坠”的体验。

这款坚果闹钟式无线充电座充电时的最高功率可以达到 10 W，支持无线快充，体验中坚果 R1 充电时的发热情况略微有些明显。在它的背面是一个 USB-C 输入口（包装附赠），产品的相关参数如下——输入：5V/2A,9V/2A；输出：最大 10W。

锤子并没有随充电座附赠插座，只有一条数据线，因此要想达到良好的充电效果，最好自己配一个 9V/2A 的充电头——笔者用的 iPad 充电头。实测后发现这款坚果闹钟式无线充电座也可以给普通内置无线充电线圈的手机，比如 iPhone X 充电，理论上支持市面上大部分无线充电的手机。不过，就是不支持以上那些视觉效果以及 10w 快充输入。

有一点在使用中觉得不太理想的地方，那就是当我把坚果 R1 放在充电座上后，经过大概 2-3 秒后才会出现翻台式的表盘，让人产生动画卡住的错觉。其次，在充电过程中，有短讯或者任意开启锁屏通知的提示消息进来后都会自动弹出，占据本身很臭美的让你独自陶醉的时钟表面，感觉就像你的闹铃上被隔壁熊孩子贴了一个狗皮药膏。最后，当手机充电满格后它就会自动进入息屏状态，如果已经关机，你需要重启后解锁手机并进入主界面，才会跳出时钟显示的样子，这时候我多希望它可以充得再慢一点，再看一眼呢！

所以但要想变闹钟，还是来一台坚果 R1 配合使用吧，售价 299 元的闹钟式无线充电座你会选择吗？这里给心动的你准备好了 传送门 ，let s enjoy charging！