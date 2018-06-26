“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”，杭州的自然景观与人文底蕴交相辉映，而在这片土地上波澜壮阔、绵延不绝展现的，还有创新的热情与实践。“杭州是创新创业高地、创业家的吉祥地。”科技部部长万钢曾如此点赞杭州。伴随着杭州的互联网化、国际化步伐加快，无数高精尖的人才、资本快速涌入，共同助力打造这座创新创业之城。过去几年，杭州涌现出阿里巴巴、海康威视、新华三集团等一批行业领军企业，还培育了蘑菇街、阿里云、蚂蚁金服等一大批科技型独角兽企业。而作为“大众创业，万众创新”载体的众创空间，在杭州更是遍地开花，杭州“全域创新”格局已初现雏形。在即将到来的 2018 国际创新峰会杭州站，杭州创投圈的众多大咖云集于此，一起寻找下一个“独角兽”！

杭州创新“领头羊”：天使湾创投 CEO 庞小伟、 华旦天使投资 董事总经理&湾西加速器创始人张洁、 盈动资本 创始合伙人项建标

庞小伟

天使湾创投 CEO

庞小伟先生 1995 年本科毕业于上海交通大学，1998 年硕士毕业于杭州商学院。2000 年创立了中国零售业门户网站“联商网”。2004 年创办 “E 都市”。2010 年创办天使湾创投，从事投资事业，并专注互联网、专注天使投资。2012 年获得“中国十大天使投资人”称号。

张洁

华旦天使投资董事总经理、湾西加速器创始人

毕业于浙江大学竺可桢学院 2002 级文科班，华旦涌泉基金发起人，梦想小镇湾西加速器创始人，现任为华旦天使投资总经理。2013 年度被授予浙江省优秀天使投资人称号，2015 年杭州十佳创业导师，2017 年大学生创业者喜爱的十大天使投资人，2017 杭州众创十佳创业导师。《纽约时报》《法兰克福汇报》等国际媒体报道，CCTV2《创业英雄汇》投资人评委，CCTV《焦点访谈》报道，现已投资移动医疗平台名医主刀，旅游目的地管理 SAAS 订单来了，弹性用工平台青团社，脑机交互的回车电子，语言在线学习外教君等，其投资团队大多为朝气蓬勃的青年团队。

项建标

盈动资本创始合伙人

国内人称“大象”，杭州盈动投资管理有限公司创始合伙人，国内知名创投媒体“B 座 12 楼”、良仓孵化器创始人。加拿大魁北克大学 MBA，对互联网有深入理解，对传统行业和新兴商业伦理和人性均有独到的见解，有丰富的互联网领域项目投资经验。著有《互联网思维到底是什么》一书，通过 40 余个典型案例系统剖析了互联网思维和新商业模式。曾投资 51 信用卡、开始众筹、in、人人美剧、小电、骑电、别样红、又拍云、树熊网络、华途软件、亿欧网、EasyStack、差评、魔方金服、伯凡时间等优秀项目。

讨论：发现杭州的下一个独角兽

从一个企业，到一个产业，再到一个新的经济增长点，创新在杭州演绎了很多奇迹。近年来，杭州市致力于打造以数字经济为核心的现代化经济体系，积极构筑独角兽企业诞生成长的综合生态优势，这也是杭州独角兽企业快速涌现的重要原因之一。独角兽的炼成绝非一夕之功，其培育需要一个适合他们生长的生态环境。同时，企业上市路漫漫，投资热钱又太多，一些投资人缺乏独立思考和判断的能力，独角兽的泡沫现象也就在所难免了。而优秀的创投引领者往往有明确的目标、优秀的团队、共同的愿景，以及能够杀伐决断。 一枚优秀的投资人，能够感知到这个时代浪尖的脉搏，和创业者“同呼吸共命运”，又能拥有激情昂扬的斗志和敢于畅想着美好未来的勇气。

天使湾创办以来，一直专注于天使投资领域，正如其创始人庞小伟所说“仿佛一支甘蔗，我们专注吃底部，底部很辛苦，但是比较甜。”有过两次创业史的庞小伟，只把钱投给卓越的、将创业视为人生唯一选择的“少数派”企业家。在一些投资人眼里，天使湾创投有点“野”。天使湾目前每年大概接触 20000 个左右的创业项目，而投资概率为 1/500，对于投资项目的严苛已远超了百里挑一。 此次，天使湾创投庞小伟将坐镇 TechCrunch 国际创新峰会主会场，为我们讲述谁会是下一个杭州独角兽企业？如何成为独角兽？以及哪些新锐企业家正在崛起！

有人说，身为华旦天使投资 CEO 的张洁实在像个“女王”，在她的领地里，二十多个 CEO 都拜倒在她的石榴裙下，她是杭州最活跃且为数不多的女性投资人代表者。美国《纽约时报》曾在报道时，用“母鸡妈妈”和“严厉教官”形容她的工作。的确如此，初创的企业就跟初生的婴儿一样，需要很多的 attention，你给他及时的引导，就能够帮助他完成快速的、几何倍数的增长。张洁的华旦天使投资基金，目前已经发行两期，资金规模 5000 万元，投了 30 多个项目。 此次，华旦天使投资董事总经理湾西加速器创始人张洁将在 TechCrunch 国际创新峰会主会场与我们一起探讨，谁会成为杭州下一个最具前途的“明星”企业！

大象，是盈动资本创始人项建标的花名。除了酷酷的花名，他还给盈动取了一句个性十足的 slogan：只投我们想要的世界。盈动资本这两三年的时间，差不多投了 70 多个项目，这些项目盈动资本基本上都是作为最早的投资人进入的。而在项建标看来，投资，除了方向，时机太重要了。就像新零售，现在很热门，但如果提早两年布局就完全不一样了。因此，对创业者来说，要找到这些未来可持续的创新机会，还需要精准的前瞻性，而投资也是如此。想要脱颖而出，必须抓住这个时代的脉搏。 盈动资本创始合伙人项建标将在 TechCrunch 国际创新峰会主会场解析怎么在这个瞬息万变的时代潮流里，提早预见新趋势并且提前布局。

创投界大咖云集杭州，下一个独角兽会是谁！

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TechCrunch 2018 国际创新峰会杭州站会场

活动时间：

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点：

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号

云栖小镇国际会展中心