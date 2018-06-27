安吉智能：快递小哥要失业了？它解决了电商物流的“最后一公里”难题 | 创业 初创公司报道

“国内 24 小时必达，全球 72 小时必达。”继新零售后，马云又开始“搞事情”，这一次他想构建一个国家智能物流骨干网，把中国物流成本占 GDP 的比重降到 5% 以下。不过，即使是强大的阿里也无法依靠一己之力建成这张“网”。所以，菜鸟为了实现这个”宏图伟业“，选择了与很多看似是竞争对手的企业合作。而 安吉智能 物联技术有限公司（以下简称“安吉智能”）就是其中之一。

电商物流的“最后一公里”难题

安吉智能属于上汽集团旗下安吉物流的子公司，致力于成为物联网时代，智能技术与解决方案的现代供应链平台。其主要业务是给智慧物流提供定制化的整体系统集成解决方案。

其创新型一体化智能物流解决方案，是以 iValon 智能物流系统平台为核心，以 ASRS 自动化仓储系统、移动货架机器人、移动智能驿站车等为表现形式。“ iValon 系统是针对的是整个智能物流调度平台，有车辆调度、路径规划、任务分配、智能学习优化排程等功能。”安吉智能的副总经理金宾说。换句话说，这个方案能使物料从离开生产线那一刻起，就开始智慧传递，整个过程无缝衔接。汽车制造、机械加工、电子电商、烟草医药、日化服装等领域都是该方案的理想落地场景。

据悉，去年安吉智能已经推出的 1.0 版本系统，已经在各个项目上有大量的应用。这次结合菜鸟智能物流，安吉智能正式对外发布了电商子模块 1.0 版本，结合 AI 技术，能够实现图像识别功能，如零部件外包装的条码、标签等。另外，还可以进行外形尺寸、装载率动态计算，以及车厢装载率实时加减的动态计算与优化。

基于 iValon 系统，安吉智能为菜鸟提供了电商物流“最后一公里难题”的解决方案。“两个方案虽然应用场景不同，但都是致力于解决同样的问题——成本和效率。”他说。目前的电商物流状态是，电商在社区周边的一些街面、商铺做社区集散网点，然后再通过传统电动车，由快递小哥去做配送。这两块运营成本对于一个电商其实是很大的一个负担。而据金宾介绍，如果使用安吉智能基于 iValon 智能物流系统平台的智能仓库和驿站系统，则可以省去人力和店铺租金的成本。

一是智能移动仓库，适用于新零售、电商最后的配送场景。二是智能移动驿站，面向大学校园、写字楼创业园区这些相对较小的局部环境。通过与菜鸟的物流系统对接，会有指令列表清单显示在物流车辆中控屏上，当驾驶员执行一条指令时，这个指令会触发车辆的导航信息，同时在车辆运输过程中，对应的包裹，就会提前中转至出口，到达目的地直接取出货物，交给最终客户。

那么，快递小哥就失业了吧？“他们可以去开车啊。”金宾笑了一下，也许重复劳动力被代替是技术发展的趋势。

物流行业无独活，共享网络才是行业发展的终极诱惑

“合作共赢”也是安吉智能物联技术有限公司副总经理金宾的高频词汇，就像他强调的那样：“客户体验度很重要的一点，就在于响应时间，这时候这张网的建设很重要。对于物流行业，有合作协同、开放和坚持的心态才有机会赚钱。如果你只是希望守住自己的一摊，或者心里想着要更多蚕食别人的地盘，就会容易两败俱伤。”对于物流这个重资产行业来说，想要在地大物博的中国一家独大，那简直是异想天开。

那么，如何“抱团取暖”呢？“这个共享可能是多角度的，一是物流网络共享；二是人工智能路径排程，要进一步优化路线，提升车辆的效率，多管齐下。”金宾始终强调物流行业是一个重资产的行业，虽然京东物流，菜鸟、顺丰等等都在构建自己的物流网络，但是没有哪家公司可以独自构建起一个完整的网络。“将来，整个智慧物流会通过各种解决方案，把货物信息，车辆信息放在云平台上，做大数据的共享分析，其价值空间会非常大。”金宾对于未来的物流行业发展寄予非常美好的期待，当然，这也是目前技术驱动下不可逆的趋势。

物流的重资产与网点布局积累对于一个创业公司来说是很难迈过去的坎。“创业越来越难。互联网平台创业比较简单，属于轻资产投资。到了物联网时代就没这么简单了，一，物联网络的布局需要资金，二，物联网布局需要将所有设备进行串联，包括车辆串联，机器串联，这些东西都需要大量投入。”金宾说。

不过依托于安吉物流过去 10 年的布局经验，安吉智能已经可以直接迈过这道门槛了。“创业最头痛的两件事情：订单、市场，和资金。这对于我们来说不是问题。”虽然有着这样的优势，他也始终觉得：“不过我们依旧是一个创业公司。”所以，安吉智能乘着母公司的东风还要飞得更远。这个时候他们需要更开放，更共享。

“我们的核心团队成员在物流行业都已经工作 10 多年。所以，我们了解物流，会更多地去研究场景、物流怎么走、技术怎么为我所用。”让金宾最为自豪的不是“富二代”的身份，而是安吉智能团队是真的理解物流行业的。这些经验让安吉智能不保守，非常爽快地开放合作，这对于以创业公司自居的安吉智能来说，很快就获得与行业主流企业共同成长的机会。目前如汽车行业的通用、大众等都是它的合作伙伴；在电商领域，它同样在与菜鸟、京东物流共建物流网络。

“现在物流成本差不多占到 GDP 的 15% 左右，这是很大的一笔成本。这对我来说触动很大，但是想要降到 5% 其实难度也很高。从我这么多年传统物流从业经历来说，行业的标准化要求要改很难。”其实，作为一个深谙行业状况的人士，金宾对于物流的整体状况也有些许担忧。

“无论是安吉还是上汽，都是所在行业的排头兵，所以我们希望在给客户提供各种定制化解决方案的同时，能一起参与整个行业标准的制定。这不是一家之言，需要所有的物流人共同努力。”他说。

图片来源：123RF