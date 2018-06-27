卡西欧董事长樫尾和雄去世，享年 89 岁 新闻

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卡西欧 董事长及 CEO 樫尾和雄于 2018 年 6 月 19 日去世，享年 89 岁。他的死因是肺炎。

1957 年，樫尾和雄四兄弟创立了卡西欧计算机公司，而樫尾和雄在四人中排行老三。他们的首款产品，全电动的 14-A 计算器最终促成了 1972 年卡西欧 Mini 计算器的发布。这款产品使电子计算器成为主流。

卡西欧最大的成就来自樫尾和雄的创意。上世纪 80 年代，这位 CEO 考察了石英手表，发现这种产品很精密、容易破碎。借助额外的外壳和内部防震系统，他开发出一款真正耐用的手表。1983 年发布的首款卡西欧 G-Shock 为耐用型手表奠定了基础。去年 8 月，卡西欧庆祝了第 1 亿块 G-Shock 手表的出售。

这家名为 Kashio Manufacturing 的公司成立于 1947 年，推出过独特的产品：一款可以让用户吸尽最后一口烟的烟嘴。20 世纪 70 年代，樫尾和雄的家族见证了电子计数机器的发展，并将首批便携式计算器与 F-91W 液晶手表 和 Cassiopeia PDA 一起推向市场。该公司还推出过首款液晶数码相机 QV-10，以及知名的 Casiotone 键盘。

他的儿子樫尾和宏目前担任卡西欧总裁。