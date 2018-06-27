Facebook 撤销加密货币广告禁令 区块链

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周二， Facebook宣布 撤销其加密货币广告禁令，并立即生效。不过，这个决定有几个注意点。该公司表示，他们将允许展示来自“预先通过认证的广告商”的广告和相关内容，但仍将禁止那些推广二元期权和首次代币发行（ICO）的广告。

Facebook 最初是在今年 1 月份 颁布 加密货币广告禁令的，当时他们称有太多的公司“目前没有诚信经营”。

虽然 Facebook 承认全面禁止所有的加密货币广告是一次牵涉甚广的变化，但该公司当时称，新政策将“提升我们广告的诚信度和安全性，使得欺诈者更难通过在 Facebook 打广告来获利”。

不过，Facebook 当时也表示，随着他们应对欺诈性广告的能力得到改善，相关政策也会重新进行调整。

快进 6 个月的时间，显然 Facebook 已经准备好应对加密货币广告的凶猛来袭。

这一次，Facebook 要求广告商走一遍 申请流程 来确定其资质。Facebook 要求广告商在申请表上写明他们获得的许可证，是否是上市公司，以及其他与业务有关的背景信息。

Facebook 的工作人员要如何核实这些信息，这还不得而知。

Facebook 还在周二的公告中提醒用户继续对违反其政策的广告内容进行标记上报，换句话说，我们将会看到一些不好的广告通过申请。

Facebook 解释称，他们的新要求将让一些加密货币广告商无法在社交网络上宣传其业务。但该公司又补充说，他们在这个领域的政策是一项仍在进行当中的工作。

“……我们将听取反馈意见，考察这项政策的效果如何，并继续研究这项技术，以便在有必要的时候可以随着时间的推移对它进行修改。”Facebook 的产品管理总监罗伯·雷森（Rob Leathern）在公告中如是说。

在当初 Facebook 颁布加密货币广告禁令之后，Google 在 3 月份 也颁布 了类似的禁令，当时后者 提到 ，很多广告产品存在“无监管”和“投机”问题。本月，Google 开始实 新的政策 。Twitter 和 Snap 也对加密货币广告制定了一些政策，其中 Twitter 只展示由上市公司提供的交易所和钱包广告，而 Snap 允许展示加密货币广告，但禁止了 ICO 的广告。

加密货币行业充斥着诈骗，所以这些主流平台就此制定一些规则是有道理的。区块链行业媒体 CoinDesk 在周一报道称，美国联邦贸易委员会（FTC）的数据显示，在 2018 年的头两个月，与加密货币有关的骗局已经让消费者蒙受了 5.32 亿美元的损失。该委员会的一位官员 警告称 ，到今年年底，消费者的损失将超过 30 亿美元。

Facebook 表示，全面禁止加密货币广告的禁令从周二开始正式解除。