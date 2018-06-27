Google 砍掉 AdWords 品牌，宣布推出全新产品组合 新闻

Google 今天宣布将对广告产品进行 升级 ，正式推出 Google Ads、Google Marketing Platform、Google Ad Manager。新品牌简化了产品组合，让广告主和发布商都能够更轻松地为业务选择合适的解决方案。

用户从下个月开始将能看到全新的 Google Ads、Google Marketing Platform 和 Google Ad Manager 品牌。

Google AdWords 将更名为 Google Ads，代表 Google 提供的所有广告服务，包括 Google.com 以及其他产品服务、合作伙伴网站和应用等广告投放平台。当用户在搜索中寻找答案，在 YouTube 上观看视频，在 Google Maps 上探索新的目的地，在 Google Play 上发现新应用，在网页上浏览内容时，Google Ads 能帮助营销人员与数十亿人建立连接。

DoubleClick 和 Google Analytics 360 套件也将统一为 Google Marketing Platform，它将可以帮助强化企业营销团队之间的协作。Google Marketing Platform 通过提升 Google Analytics 360 Suite 和 DoubleClick Digital Marketing 的集成运用，帮助营销人员实现这些目标。该产品可以帮助营销人员在同一个平台上规划、采购、衡量和优化数字媒体及客户体验。

DoubleClick for Publishers 和 DoubleClick Ad Exchange 将合并为 Google Ad Manager。Google 表示，越来越多的人通过多个屏幕浏览内容，广告主对程序化访问的需求也在不断增加，发布商急需一个更便捷、高效的方式来管理他们的业务。无论用户是在观看视频、玩游戏还是在浏览内容，无论广告主希望通过何种方式与受众建立联系，Google Ad Manager 都能让广告主更高效地获取更多利润。

AdWords 是 Google 持续使用了 18 年的品牌，发布于 2000 年 10 约 23 日，是 Google 的主要收入来源。AdWords 为文本广告、横幅广告和多元媒体广告提供每点击成本、千人点击成本和指定站点广告发布服务。