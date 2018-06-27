雷塔科技发布电子化超级笔记本，书写响应速度达到 28ms 新闻



今日，在 2018 MWCS 展会上， 上海雷塔智能科技 正式发布了电子化书写产品——超级笔记。超级笔记是一台只有 330 克重，配备了 10.3 英寸电子墨水屏和电磁笔的新型笔记类产品。其目标是将读写体验数字化，通过纸张一样的质感，完成读写的电子化，帮助商务和创意人士提高自己的工作效率。

数字时代，书写依旧是被看重的体验。如微软的 tabletPC，和 Surface 系列二合一平板、三星的 Note 系列和苹果的 iPad Pro，都通过配备手写笔，来打造电子化的书写体验。但使用普通液晶屏，文本的阅读体验和手写体验并不佳。超级笔记的诞生，希望改变这种情况。

超级笔记拥有 10.3 英寸的电子墨水屏，可以显示更多的字符，相比于市面上其他电子阅读器，其翻页需求大大减少，让阅读变得更加从容和舒适。超级笔记配备的电磁笔，可以在阅读的时候，随时随地的做标记、摘抄、画图，就像在你购买的纸质书上那样方便自然。

据雷塔科技的创始人赵飞介绍，超级笔记配备全球首个书写加速芯片，驱动极致的书写体验。在书写加速芯片的加持下，超级笔记的书写响应速度达到 28ms，这让人完全感觉不出书写的延迟，整个书写过程就像在纸面上一样。“我们使用自主研发的轻量级系统，软硬件一体的整体优化，可以让超级笔记拥有更快的响应速度。”赵飞说。

此外，超级笔记的轻量级系统拥有强大的读写能力，文档里可以打开几乎所有主流文档格式，在任何文档中都可以随时随地的做批注。通过屏幕右边的感应条，可以唤出系统菜单，快速进入文档、笔记、摘要、日程管理、邮箱等功能区块，帮助用户完成所需要的工作。和超级笔记配合的云端软件，可以将用户的笔记数据方便的同步到 PC，Web，手机等主流的计算平台，随时随地查看、整理、分享笔记。超级笔记配备专用的加密芯片，所有资料都是加密传输，即使是厂家都无法进行解密，保障了用户资料的安全。

赵飞透露，雷塔科技目前还在投入研发一个柔性屏的产品，这个产品相比于超级笔记将更具颠覆性。“从长远来看，雷塔科技希望成为文具数字化的先驱，为行业打造更多基于直觉的电子化文具。”赵飞说。