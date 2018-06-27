看病难，看病贵，无穷尽的排队和低效的沟通，可能都是人们对于医院最直接的印象。而导致这些问题的根本，实际上是医疗资源不足和分配不均衡。近几年来，智能医疗的呼声越来越高，并且被当做了解决上述问题的技术良药。随着大量医疗人工智能创业公司集中涌现，国内外互联网巨头积极布局医疗人工智能，传统医疗企业纷纷引入人工智能人才与技术。2018 年，“人工智能+医疗”火了。人工智能将会颠覆一切行业，但打造一个智能医院并不简单，当前人工智能在医疗领域的应用机遇与挑战并存。 在即将到来的 2018TechCrunch 国际创新峰会，众多未来医疗的“领军者”将会齐聚于此，共同探讨人工智能在医疗健康行业的众多应用场景。未来“人工智能+医疗”还将碰撞出怎样的火花？会给人民生活带来哪些改变？产业未来发展前景如何？将在这里震撼揭晓！

未来医疗“领军者”：科大讯飞医疗 副总裁刘洋、 依图医疗 副总裁方骢、 药明明码 首席数字官顾延、 再心生物科技科学发展 副总裁黄冠庸

刘洋

科大讯飞医疗副总裁

博士，毕业于中国科学技术大学电子工程与信息科学系，现任科大讯飞智慧医疗事业部副总裁，负责公司医疗人工智能业务规划和咨询工作，承担智慧医院、医学影像辅助诊断和智医助理全科辅助诊疗产品及解决方案设计。曾任东软熙康健康云医院事业部副总经理，有丰富的医疗卫生信息化、互联网医疗的工作经验。科大讯飞智慧医疗致力于将智能语音及人工智能技术与医疗行业深度融合，拓展人工智能+医疗的新蓝海。通过智能语音交互技术对医院临床业务进行流程再造，减轻医生文书压力，提高医生工作效率；利用医学影像技术辅助医生阅片，降低阅片的漏诊率，并在区域构建人工智能辅助诊疗中心，服务基层医疗机构。通过智医助理辅助基层社区医疗机构完成家庭医生随访和居民健康管理，借助人工智能辅助诊疗系统在医生诊断治疗过程中给予人工智能的指导和建议，从而提升医生特别是基层医生的诊疗服务能力，助力国家分级诊疗、双向转诊等政策的落地，用人工智能服务健康中国。

方骢

依图医疗副总裁

UCLA 药理学博士，MIT 生物工程硕士和 MBA。曾在世界最大生物制药公司 Amgen 负责运营管理，任内实现 Amgen 临床生产全部信息化。曾任上海吉玛生物科技有限公司北美地区执行销售总监，创立公司在南加州地区第一个销售团队。成立于 2012 年的依图科技，其人工智能技术已服务于医疗健康、城市公共安全、金融等众多领域。2016 年，依图科技进军医疗，成为唯一一家布局医疗的人工智能独角兽企业；2017 年，依图科技宣布投资 AI 制药公司 AccutarBio。依图的技术已应用在医疗多领域多个科室，落地近百家三甲医院，并进入临床工作流实际使用；近期与四川大学华西医院合作研发出全球首个肺癌临床科研智能病种库和全球首个肺癌多学科智能诊断系统。依图科技于 2017 年完成由高瓴资本集团领投，云锋基金、红杉资本、高榕资本、真格基金跟投的 3.8 亿元 C 轮融资；于 2018 年获得高成资本、工银国际、浦银国际的 2 亿美元 C＋轮融资。

顾延

药明明码首席数字官

在加入到药明明码之前, 顾先生就职于 Silver Sand Technologies，一家数字化创新咨询公司。顾延先生曾担任中国领先的互联网服务商和搜索引擎 — 百度的首席信息官 (CIO), 曾在欧洲和美国的阿尔卡特-朗讯公司 (Alcatel-Lucent) 担任高级技术管理职位。作为百度公司的前 CIO，顾延先生曾将百度的 IT 战略定义为全球最大的搜索引擎之一以及中国领先的云服务供应商。在此之前的十几年，作为阿尔卡特-朗讯集团的 CIO，顾延先生统领全球信息技术职能，包括 IT 转化、软件开发、商业云服务以及数据管理。他曾在博思艾伦管理咨询公司（Booz Allen）和普华永道会计事务所（PwC）担任管理顾问。顾延先生于上海交通大学获得计算机科学和电子工程双学士学位，于洛约拉大学获得计算机科学硕士学位，并于芝加哥大学获得工商管理硕士（MBA）学位。

黄冠庸

再心生物科技的科学发展副总裁

负责管理公司的科技研发，包括组织工程、硬件和软件开发，以及人工智能应用等；同时统筹与全球业界和学术伙伴的有关药物开发的共同研究项目。黄博士毕业于英国剑桥大学，取得文学学士与哲学博士学位，并于博士后期间曾参于有关抗癌药物研发、干细胞生物学以及心臓组织工程等方面的研究。

讨论：从临床实践到 AI 应用规模化

7 月 2 日 14:45 -15:15

智能问诊、“刷脸”就医、医疗影像辅助诊断、疾病风险预测等等，人工智能已日渐渗透到了问诊、分诊、支付、影像诊断等医疗服务的多个环节中。人工智能深度学习能够帮助计算机理解大量图像、声音和文本形式的数据，识别率已经能够达到商业化应用的水平。其有效解决了优质医疗资源供给不足、成本高、医生培养周期长、误诊率高、疾病谱变化快和医疗服务需求持续增加等等问题。

从创业之初，科大讯飞就致力于让机器“能听会说”、“能理解会思考”，坚持源头技术创新，相关领域多项核心技术处于全球领跑地位。AI+医疗是科大讯飞在近几年重点布局的领域之一。 科大讯飞医疗自开始进军医疗行业，便在语音医疗解决方案、类人答题机器人讯飞超脑、穿戴式医疗设备三个方面进行布局。技术发展到一定阶段之后，落实到行业是必然的选择和过程。科技讯飞并没有选择大而全的铺开，而是基于自身在语音、影像以及深度学习方面的优势去输出了对应的产品。科大讯飞之所以能够处于 AI+医疗产业的头部位置，很大一部分因素是其对自身技术优势有着充分的认识。 在 TechCrunch 国际创新峰会主会场，科大讯飞医疗副总裁刘洋将深入探究如何结合自身的优势去输出对应的医疗产品，将人工智能与医疗健康行业更精准的结合！

依图科技近年来也开始更关注医疗领域。AI 在语音识别、视觉理解等领域形成突破性进展之后，人们对其在医疗等比较难的领域内形成突破性进展也有了更普适的信心。 据亿欧报道，依图医疗团队已近 100 人，其中技术人员超过一半。依图影像智能辅助平台与上海和浙江省多家顶级三甲医院合作。 公开报道中称，依图人工智能技术在实际医疗临床应用半年多时间，实际临床敏感性已经达到 95% 以上。AI 是风口，风口几年后会关闭。大浪淘沙能活下来的，是能嵌入实际工作流医生觉得有用也能用起来的 AI 产品，这些产品会是将来建设智能科室智能医院的基石。 在 TechCrunch 国际创新峰会主会场，依图医疗副总裁方骢将解析从科室任务，到疾病的全链路诊疗体系，到智能医院，人工智能未来如何在医疗体系中扮演核心角色！

药明明码已是全球精准医学领域的引领者，致力于运用精准医学大数据改善人类健康。其采用包括具有开创性的人工智能算法在内的技术，继续推进药明明码在基因数字化、基因大数据管理和数据分析解读方面的优势，让药明明码的基因大数据平台为全球更多的企业、机构和个人提供服务。 药明明码于 2017 年完成了 2.4 亿美元的 B 轮融资，这将助力其打造一个基因大数据的标准化平台。传统医疗行业在全球大数据时代迎来了前所未有的发展机遇，加之人工智能技术的突破创新，医疗领域未来会出现很多爆发性增长机会。 在 TechCrunch 国际创新峰会主会场，药明明码首席数字官顾延将探讨如何打造全球领先的基因大数据平台，真正实现健康医疗与科学技术的结合。

对话: AI 医疗的商业化之路

7 月 3 日 14:25 -16:55

再心生物科技 (多伦多证券交易所创业版上市: NVH) 是一家全球干细胞生物科技公司，拥有尖端的人类心类组织工程科技，包括全球首个及唯一的「迷你心脏」，并致力革新药物研发过程，更早地筛选出有心脏毒性的候选药物，也让更多安全及有效的新药物推出市场。 再心生物科技更积极开发硬件和软件配合其心类组织平台，包括人工智能技术，以提升药物研发效率。传统医疗行业在全球大数据时代迎来了前所未有的发展机遇，加之人工智能技术的突破创新，医疗领域未来会出现很多爆发性增长机会。 在 TechCrunch 国际创新峰会主会场，再心生物科技科学发展副总裁黄冠庸将解读，人工智能新技术的介入如何能推动医疗健康行业迅速发展，实现 AI 医疗的商业化之路。

TechCrunch 2018 国际创新峰会杭州站会场

活动时间：

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点：

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号

云栖小镇国际会展中心