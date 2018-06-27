优信登陆纳斯达克，CEO 戴琨称中国二手车市场超过美国只是时间问题 新闻

二手车电商优信北京时间今日晚间登陆纳斯纳克，交易代码为“UXIN”。根据此前公布的招股书，优信计划最多筹集 5 亿美元，华兴资本、中金、高盛、JP 摩根以及摩根士丹利担任此次 IPO 承销商。优信成为中国二手车电商赴美上市第一股。

招股书显示，优信此次将发行 3800 万股 ADS，发行价区间为 10.50 美元至 12.50 美元。

在上市前的媒体沟通会上，优信集团董事长兼 CEO 戴琨表示 ，2016 年中国二手车步入了快速发展期，而中国二手车市场超过美国市场只是时间问题。

优信于美国当地时间 5 月 29 日周二晚向纳斯达克交易所（NASDAQ）提交 招股说明书 ，根据招股书信息，2017 年优信营业收入为 19.514 亿元，和 2016 年相比增长 136.7%。优信 2017 年整个平台 GMV（成交额）达 434 亿元人民币，同比增长 66.9%，成交量达 634317 辆，同比增长 67.9%。

截至 2018 年 3 月 31 日，优信线下布局全国超过 270 个城市，超过 670 家门店，7 个大型区域交易中心，总面积近 100 万平米。近 100 个第三方物流合作伙伴，覆盖超过 357 个城市，合作维修服务伙伴超过 297 家。