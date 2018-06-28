TechCrunch 国际创新峰会 2018< 杭州站>

创新大展

包含了 100 多个酷炫科技创意展位

涵盖了当下最火热的 6 大主题

即 区块链 、 智慧生活 、 智能出行 、 机器人 、 国际展团 ，以及 新品发布专区

众多极具特色的科技创新展品集体亮相首放异彩！

特别感谢

启迪之星（杭州.We-link），国际滨启迪外创基地，初橙会，天使湾创投，个推，China Accelerator，微软加速器上海，清华 SEM X-elerator，niHUB

特色区域

奇点无人驾驶专区

奇点全国首家无人汽车体验厅搬来 TechCrunch 创新大展现场啦！尽情体验无人驾驶的酷炫黑科技！

Rokid 智能产品体验区

“若琪外星人”、“若琪月石”和“若琪梵星”，来现场感受人机交互的独特魅力！

贤二机器僧

与佛门网红“贤二机器僧”的对话，活着就是一种修行，感恩遇见！

拉勾毕业季招聘专区

一拍即合，拉勾专区招聘火热毕业季“淘金潮”在此惊喜亮相！

个推

玩转智能大数据，个推专区让你站在未来看现在！

Le Wagon 编程培训营

零基础 2 小时学会建站的“魔法”导师将在工作坊开启奇妙教程，体验开发设计的独特魅力！

区块链专区

结合当下最佳热点话题“区块链”，创新大展首次开设区块链主题专区，邀请海内外最具权威和突破力的区块链初创企业参与，将极具智慧的区块链技术产品带来现场，引爆下一个区块链革命！这些初创企业有：Qtum 量子链、CyberMiles、MDT 量数、星云链、Dbrain、AI Technology Network (ATN)、Cryptocurrency POS Machine、Amber.AI、Dropchain、区块大陆、APEX、Ruff Chain、上海分布信息科技、Lino Network、天算 DApp、Blockchain Ventures、Vanbex、Fortuna 方图、Able Project、Real Estate Doc、Blockchain Angle

初橙会­联合展团

以线下社交为重心，通过会员聚会、导师交流、共创小组等形式，为会员创造深度链接的土壤，促成创业者抱团取暖，相互充电，成就彼此的未来！这次他们带来的部分企业有：

阿里云 ET 大脑——ET 大脑是阿里云研发的超级智能，用突破性的技术，解决社会和商业中的棘手问题

老友科技 FaceAI——通过 FaceAI 技术，用户只需要一张自拍照，用户就可以拥有一个 3D avatar 数字形象。五官微调功能，美颜化妆功能，和海量的服装道具，足够让用户创造出一个无限接近自己的虚拟化身。同时，通过摄像头捕捉人脸动态变化，3D avatar 可以实时还原用户的面部表情。

e 城 e 家——运用大数据和 AI 技术改造升级传统家庭生活服务行业，打造“公共基础服务-健康生活服务-品质生活服务”相融合的新型家庭生活服务平台。

e 签宝——中国规模最大的第三方电子签名平台，从电子签名行业开荒者蜕变，到带领整个行业走向巅峰的行业引领者！

YOUChain——旨在创建一个去中心化的价值交换生态网络，以全民娱乐为导向和切入点，通过独有的 Quick-Offering 技术专利，提供简单好玩释放想象力的产品，开启全民上链时代！

爱聚科技——爱聚电商宝，爱聚云店宝，爱聚微招聘，打造顶级电商、智慧零售，以及一站式的企业人力资源解决方案，让生活因科技而绚丽！

创轩激光——致力于研究和开发各领域的激光技术应用，带来更高效的生产创造！

钉钉——智能打印云盒：重新定义企业打印，一个简单、省钱、安全的智能打印方式；魔点 D2 智能人脸考勤门禁机：智能人脸识别，刷脸开门！

乐言科技——智能客服机器人乐语助人，以人性化、智能化、准确性、实时性四大优势大获业界与客户好评。

云锋金融——有鱼智投：全球精选基金交易平台；有鱼股票：一站式港美股交易平台。

FORTUNA 方图——全球首个分布式风险对冲区块链，主要应用于与全球个股、商品、外汇、利率等各类基础资产挂钩的期权、远期、掉期等场外衍生品交易。

新品发布舞台

作为当今最前沿科技创新风向标，TechCrunch 国际创新峰会在国内外具有巨大的影响力和传播效应，众多创新公司纷纷将 TechCrunch 作为新品发布前哨站。

展商亮相



当前名单数据仅限于 6 月 28 日前，展商名单将实时更新。