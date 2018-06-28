区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、互联网之后，下一代颠覆性的核心技术。区块链世界也不仅仅是“唯技术论”的天堂，新项目若想取得成功，营销、运营和社区建设等市场进入策略愈发重要。为了创建良性的生态系统，众多重量级玩家纷纷着眼布局社区建设，林林总总的区块链孵化器，成为了各家抢滩夺地的重要棋子。 在即将到来的 TechCrunch 国际创新峰会，致力于打造区块链生态系统的币安孵化器和 500 Startups，以及将区块链与人工智能技术相结合的比特大陆，将联手探讨扯去神话外衣，区块链落地将引发的颠覆性革命。

区块链：币安孵化器 CEO 张灵、 500 Startups 合伙人兼大中华区负责人杨珮珊、比特大陆 产品战略总监汤炜伟

张灵

币安孵化器 CEO

张灵女士有超过 14 年在高科技行业和风险投资领域的跨界经验。她曾是沙丘路上著名风投 KPCB 凯鹏华盈最年轻的投资董事，也是一系列优秀企业包括融 360，喜马拉雅 FM，力美科技，亚洲创新集团，秒针科技，美餐等的早期投资人。加入 KPCB 之前，张灵女士曾就职于谷歌， 腾讯，和 UT 斯达康，在互联网和通信行业的市场销售和工程技术岗位上得到多维度磨炼。张灵女士还联合创办了人工智能公司晓多科技，目前为包括淘宝、EMS、美团网，中国电信和京东金融在内的 3000 多家公司提供自然语义处理解决方案。张灵女士毕业于中国电子科技大学计算机通信专业，并获得斯坦福大学工商管理学硕士学位。在斯坦福和硅谷的学习经历，让张灵女士坚定地相信区块链技术和加密货币将会“改变生命，改变组织，改变世界”。

杨珮珊

500 Startups 合伙人兼大中华区负责人

Inc 杂志硅谷的 Must Meet 投资者之一, 杨珮珊（Edith Yeung）是硅谷著名风险投资公司和孵化器 500 Startups 的大中华区负责人，同时她也管理一支 1000 万美元的 Mobile Collective 基金。她在过去两年投资了 40 多家移动互联网、区块链和人工智能创业公司，包括恒星币，星云链，Silk Labs（被苹果收购），Hooked (app store 排名第一的读书类 app), 日日煮 (亞洲最大的美食社区之一), Fleksy（被 Pinterest 收购), Human(被 Mapbox 收购）, AISense 等等。加入 500 Startups 之前，Edith 将中国初创公司海豚浏览器带入美国市场并在全球获得 1.5 亿用户，该公司的投资者包括红杉资本、经纬创投和美国高通，并于 2015 年被畅游收购。杨女士曾在美国大公司，如 Siebel，Oracle，Autodesk，AT＆T 等公司有着丰富的工作经验，也经常在中国和硅谷的活动中作为发言嘉宾。

汤炜伟

比特大陆人工智能产品战略总监

逾 10 年的半导体行业、高性能计算和人工智能从业经验，目前负责比特大陆人工智能芯片产品线的市场策略、营销工作。汤先生于 2014 年至 2017 年在英特尔数据中心全球销售部任职，负责高性能计算和人工智能业务在中国区的市场营销工作。在 2014 年以前，先后在英伟达（NVIDIA），中天联科（Availink）、联想（Lenovo）工作，先后担任过 GPU 系统设计工程师，售前技术经理，行业方案经理、高级产品经理等工作。汤炜伟获得过清华大学电子科学技术本科学位和自动控制硕士学位，并持有两项美国技术发明专利。

此外, 登台演讲的区块链公司还包括 (排名不分先后): 量子链、Achain、Vanbex、Meet.one、EOS Cannon、DDEX、Ethfans.org、Dbrain、星云链、ATN、MailTime/MDT、OK 区块链工程院、Ripple、Nervos、imToken、蚂蚁金服、ONO、Lino、迅雷、AmberAI、趣快连孵化器

张灵对话：发掘区块链黑马

7 月 2 日 13:25–13:50

Binance（币安）是全球顶尖的区块链生态公司，致力于推动全球区块链行业的前进与打造服务于行业发展所需的生态系统。Binance 的愿景是将以区块链为核心，建立一个包含交易平台、媒体平台、研究平台、孵化平台等业务的生态系统，旨在为全球用户建立安全、公平、开放的区块链社区。其实在全球范围内，从去年年初开始，一大批加密货币加速平台和孵化平台迅速问世，尤其是各种公链项目，孵化器已经成为生态建设的标配，可以说是「一链一孵化器」。Binance 始终坚持将用户的利益放在第一位，以强大的技术实力，用心打造全球顶级的区块链社区。而 Binance 也将和其用户将一起推进区块链技术的创新，赋能新经济。在 TechCrunch 国际创新峰会的主会场，币安孵化器 CEO 张灵将对话：发掘区块链黑马，深论如何发掘并利用区块链技术创建一个巨大的生态舞台，打造一整套繁荣的社区。

杨珮珊对话：

硅谷孵化器的中国区块链征程

7 月 2 日 16:30–16:55

500 Startups 是总部位于旧金山的风险投资机构和创业加速器，同时也是跨 20 国的庞大全球创业社群网络，其一直以积极支持早期投资著称。自 2010 年成立以来，已在全世界多领域投资科技新创公司逾 2000 家。500 Startups 致力于发现和回馈世界上最有才华的企业家，帮助他们在规模上创造成功的公司，并建立繁荣的全球生态系统。大投资组合+小额投资”的打法让 500 Startups 打造了遍布全球 20 多个国家的创业社群网络。目前，500 Startups 与火币集团旗下孵化器 Huobi Lab 达成合作，尤其着力于促进传统产业拥抱区块链技术。在 TechCrunch 国际创新峰会的主会场，500 Startups 合伙人兼大中华区负责人杨珮珊将对话：硅谷孵化器的中国区块链征程，探讨如何更好的将企业与区块链深度结合，完成企业区块链化的升级转型。

汤炜伟对话：

AI 芯片加速智慧城市和互联网

7 月 3 日 13:25–13:50

比特大陆是一家领先的高性能计算芯片企业，产品主要应用于区块链和人工智能领域。在区块链领域，比特大陆全球市场占有率约 80%，其中约 50% 的产品销往国外。高性能芯片设计是核心竞争力，比特大陆拥有最全球最先进的 7nm 制程设计能力。从 2015 年底开始，比特大陆进行人工智能芯片的研发，在 2017 年上半年推出人工智能芯片 BM1680，这是一款应用于云端的深度学习专用计算加速芯片，是面向该应用领域，全球第一款公开发售的专用芯片。2018 年 3 月第二代人工智能芯片 BM1682 问世，与第一代产品相比性能提升 5 倍以上，性能领先于国际同行。在 TechCrunch 国际创新峰会的主会场，比特大陆产品战略总监汤炜伟将对话 AI 芯片加速智慧城市和互联网，深入解读在智慧城市转型升级的大潮中，面对新技术的快速迭代，如何利用 AI 芯片和区块链技术的创新优势脱颖而出。

区块链专场议程