近日，第 21 届上海国际电影节正式落下帷幕。在此期间，来自全国各地的影迷纷纷汇集于此，共襄盛举。来自 淘票票 提供的最新数据出炉也同样为我们揭露了此次上海国际电影节在给广大影迷带来光影饕餮享受的同时，如何创下了一个又一个记录的脚印。

作为官方指定售票平台，淘票票大数据在本次电影节总计售出票数达 468178 张，出票量较去年再创新高。由于阿里云的大力加持，并采纳了双 11 标准的服务器压力分流，今年上海国际电影节期间，淘票票购票未出现往届被人诟病的异常，整体购票体验流畅良好，整个售票系统表现稳定。

淘票票的大数据报告还显示，出票量 TOP10 的影片分别是：《友罪》《2001 太空漫游》(4K)《肖申克的救赎》《坂道上的阿波罗》《廊桥遗梦》《白日美人》(4K)《熊谷守一在的地方》《冷战》(4K)《如何在派对上搭讪女孩》《毕业生》(4K)，无一例外都是经典影片。其中，日本犯罪电影《友罪》以 5427 张的出票量位居榜首。本届电影节所有展映影片中，二刷比率最高的前六位影片分别是：《2001 太空漫游》（4K）《坂道上的阿波罗》《你从未在此》《肖申克的救赎》《白日美人》（4K）《廊桥遗梦》；除刷新出票纪录外，本届电影节中还有很多“特别”的影迷同样值得关注。



一名 80 后水瓶座小姐姐总计“剁手”了 178 张影票，成为今年电影节购票最多的影迷，堪称当之无愧的“电影狂”；另外，还有 90 后金牛座姑娘单天购买影片 78 张，创造了令人望尘莫及的纪录；11 岁的白羊座小女孩和 87 岁的天秤座老奶奶分别创下本届上海国际电影节购票用户年龄最小和年龄最大的纪录，后者更被网友亲切地称为 “电影节最潮影迷”。有趣的是，这“四大纪录”的创造者，无一例外都是女性。小哥哥们估计都在看世界杯！

就购票用户所在区域而言，上海观众作为东道主夺得桂冠，出票量占到整体出票量的半数以上。其中，长宁区和黄浦区的出票量分别为 75453 张和 74726 张，承包上海总出票量的 58%，堪称最捧场的两个地区。此外，毗邻上海的浙江和江苏两省也分别以 13507 张和 12346 张的出票量，成为了仅次于上海的两大出票省份。