VR 区块链初创公司 High Fidelity 获 3500 万美元 D 轮融资 VR & AR

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由游戏《第二人生（Second Life）》创造者之一创办的社交 VR 初创公司 High Fidelity，日前获得了 3500 万美元 D 轮融资 ，本轮融资由区块链投资公司 Galaxy Digital Ventures 领投，参与投资的还有 Breyer Capital、IDG Capital Partners、Vulcan Capital 和 Blockchain Capital。

High Fidelity 正在构建一个用户创造世界的链接世界的框架，人们可以在 VR 世界里与他人见面，该公司的领导层认为这将允许公司在 VR 硬件业务上以预期的速度进行快速扩张。

最近，该公司已投入大量资源来构建其区块链技术，以推动游戏内交易和服务，等等。High Fidelity 首席执行官 Phillip Rosedale 称公司 60 名员工中，有 7、8 名工程师目前正专注于区块链技术。

Rosedale 预计 VR 在未来十年将收获 10 亿观众群，而游戏内购将在 High Fidelity 的带领下达到 1 万亿美元规模。