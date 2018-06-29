51 信用卡将于 7 月 13 日赴港 IPO 新闻

51 信用卡今天 发布招股公告 ，拟发行 1.19 亿股，其中 90% 为配售，10% 为公开发售。发行价为每股 8.50 港元至 11.50 港元，股份代码为 2051。据了解，51 信用卡联席保荐人为招商证券国际与花旗银行，公司于 2018 年 6 月 29 日至 2018 年 7 月 6 日招股，预计 2018 年 7 月 13 日上市。

3 月 28 日，51 信用卡向港交所提交招股书，招股书显示，51 信用卡 2016 年收益总额为 5.71 亿元，较 2015 年增长 536.35%，2017 年收益总额为 22.69 亿元，同比增长 297.37%，复合年增长率为 402.9%。51 信用卡 2015 年经调整净利润为 -1.01 亿元，2016 年为 0.53 亿元，2017 年为 7.44 亿元。

51 信用卡的收益包括信贷撮合及服务费、信用卡科技服务费、信贷介绍服务费及其他收益，2017 年上述 4 项收益分别为 16.27 亿元、1.40 亿元、1.89 亿元和 3.12 亿元。

51 信用卡管家是一款账单管理应用，集信用卡、花呗、白条、车贷、房贷等多种账单管理功能于一身，该应用通过智能解析信用卡电子账单。用户可使用 51 信用卡的账务管理功能，查阅账单余额及消费明细、计算免息日、查询各种消费报表，还可以及时收到还款提醒。