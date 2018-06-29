UBER 喜提伦敦再上线牌照 ，影视行业“阴阳合同”问题继续发酵 | 早 8 点档 早8点档



Uber 重获伦敦出租车运营牌照

屡遭政府封杀的 Uber 终于获得了伦敦市政府的临时通行证。据《华尔街日报》报道，Uber 重新获得了英国伦敦的出租车运营牌照，有效期为 15 个月。2017 年 9 月，在发生一系列安全问题后，伦敦市交通监管部门拒绝授予 Uber 新的汽车服务许可证，称其缺乏企业责任感。在此次听证会上，Uber 承认了过去的错误并道歉，称其公司文化已改变。伦敦市场占据 Uber 全球市场约 5% 的份额，获得该运营牌照将有助于 Uber 摆脱公司此前的负面消息，为明年上市做准备。

恒大宣称 FF91 已满足量产条件



针对入股 FF，恒大方面有了新的回应。恒大公开向外界表态，在美国经历了一年的完整道路测试后，FF91 已经取得了全面、系统的测试数据，完全满足了全面量产的条件。FF 汉福德工厂现已全面开展大型生产线设备调试工作，计划 2018 年年底完成整体量产准备。FF 广州南沙研发生产基地 2019 年年底到 2020 年年初实现投产，首期计划年产能 10 万台。

优信二手车在美上市



二手车电商平台优信集团正式在纳斯达克上市，股票代码为 UXIN。这是国内首个登陆资本市场的二手车电商平台。据了解，优信本次 IPO 每股发行价为 9 美元，加上同时发行的可转债，共募集资金 4 亿美元。据招股书显示，此次优信上市募集的资金将主要用于提升交易服务能力，加强技术研发力度。

大公司纷纷在 5G 领域展开合作



中国联通与华为在世界移动大会上签署了 5G 战略合作协议。双方联合发布了面向 5G 演进的室内数字化白皮书，从业务、网络、频谱、用户等维度，共同推进 5G 数字化室内分布产业链的成熟。联通集团副总经理邵广禄表示，这次合作也是继 2016 年双方进行 5G 和物联网战略签约后，针对 5G 专题的持续深度合作。诺基亚与腾讯科技也宣布了战略合作，并将建设 5G 联合实验室。此外，诺基亚与腾讯将分别发挥各自优势所长，在双方联合实验室内搭建起 5G 端到端实验环境，并部署游戏、车联网、5G 计算（MEC）等典型应用系统及服务。

多部门联合治理影视行业“阴阳合同”问题



中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发《通知》，要求加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的治理，控制不合理片酬，推进依法纳税，促进影视业健康发展。《通知》强调，要制定出台影视节目片酬执行标准，明确演员和节目嘉宾最高片酬限额，现阶段严格落实已有规定，每部电影、电视剧、网络视听节目全部演员、嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的 40%，主要演员片酬不得超过总片酬的 70%。