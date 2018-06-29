【首发】观脉科技完成 B 轮 1 亿元融资，构建全球高速专用网络 新闻

观脉科技 6 月 28 日宣布获得由 SIG 海纳亚洲创投基金领投，北极光跟投的 1 亿元人民币 B 轮融资，距其 1 月完成由北极光领投的 A 轮融资仅半年时间。本轮融资将主要用于扩展其全球核心网络布局、加强研发力度、产品生态、业务创新和人才引进等方面。

观脉科技表示，企业由于业务扩张的需要，急需将他们各地区员工、客户与业务应用连接起来，这使采用传统广域网连接方案的企业方在连接成本上话费巨大。在过去，这些应用主要位于各个数据中心，随着 云技术 的发展，企业方正在逐渐将传统数据中心向混合云转移，这同时也对网络连接服务中涉及的速率、带宽、可靠性、安全性和成本可控性等需求大大提升。

观脉科技在包括中国市场在内的全球范围建立自有节点，提供全球专有网络接入，帮助不同领域的企业在不同发展阶段适应各种复杂的网络环境，提供全面的广域网整合服务。观脉科技表示，他们能够提供数倍以上的高性能连接方案，并大大降低企业广域网络接入成本，企业方在全球任意地点设立办公点，通过观脉科技就可以在短时间内部署完成接入高速专有网络，成本却只有原先支出的一半。

观脉科技核心团队在公司成立前就先后任职于国内外知名企业，从而在网络传输相关领域积累广泛、身后的技术优势和资源，相比于海外成熟的 SD-WAN 市场，中国企业在面对具体业务场景、网络环境以及成本控制等方面有很大不同，观脉科技不断研发出适应市场导向的产品。目前观脉科技的客户已经覆盖跨国企业、移动互联网、在线教育等多个领域，并和国内外电信运营商保持长期且深度的合作。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。