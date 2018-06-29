Google 可能正在打造云游戏平台，希望与索尼、微软争高下 新闻

今年 2 月 The Information 的一篇报道称 Google 正在秘密开发“ 游戏版 Netflix”串流服务 ，订阅用户可以通过 Google 牌游戏主机（对，传闻还说 Google 将推出自己的游戏主机）利用云端串流玩游戏，无需提前安装。Kotaku 最近的报道则提供了与之相关的更多细节。

报道重申 Google 的这个项目涉及一个流媒体平台，可以从云端串流游戏，而无需下载数十 GB 大小的游戏文件。项目代号为 Yeti，这一点与 The Information 之前的报道相符。消息人士描述称“想象一下在 Google Chrome 浏览器上玩《巫师 3》的感觉”。

另外，据说 Google 在刚结束的 E3 2018 上与“几家大型视频游戏公司进行了谈判，以评估它们对其流媒体平台的感兴趣程度”。

根据之前的消息，Google 的新游戏串流服务与索尼的 PlayStation Now 以及英伟达的 GeForce Now 类似（可以想象为游戏版本的 Netflix）。据说 Yeti 已经经历了几次开发迭代，其中有个版本可以与 Google 的电视棒 Chromecast 一起使用。在 Yeti 项目之前，Google 已经有一个“多项目（multiple projects）”，据称这款产品是基于 Android 系统的游戏主机，但由于缺少公司高管的支持没有了下文。另外据称 Yeti 原计划是在去年圣诞节假期前发布。

哦对了，今年 1 月 Google 聘请 了前微软、索尼游戏部门的高管，不禁让人对其中的关系展开联想。