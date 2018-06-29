来自德国的“安全气囊”手机壳：和碎屏说拜拜

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当手机从你手中掉落时，似乎一切都停止了。你可以听到自己的心跳声——周围一片寂静，所有的认知活动都停止了——你好像看着自己 700 美元的手机缓慢地旋转着落到水泥地面上。它会如何落地？这次你会很幸运吗？或者说这一切是真的吗？但是，如果你的手机上套上了这种保护壳，你将会看到它弹上几下，最后轻轻地落在地上。

这款“主动吸震”保护壳 有点像是手机的“安全气囊”，是德国阿伦大学（Aalen University）工程师菲利普·弗兰泽尔（Philip Frenzel）的心血结晶。他的创意获得了德国机电一体化协会（German Society for Mechatronics）的最高奖项，这一奖项会对德国各地学生提交的设计方案进行评估。 点击这里的视频 ，你可以看到他是如何解释它的开发过程的。

和我一样，弗兰泽尔不喜欢用丑陋的保护壳来影响手机的美观，但他更不喜欢因追求美观而不可避免地摔碎手机屏。那么，为什么不能有一种只有在手机有危险时才打开的保护壳呢？于是他开始潜心研究。他早期开发的激活装置是一种传感器，可以用来探测手机何时摔落，然后激活下一步举措。

但下一步是什么呢？弗兰泽尔不断修改完善，他最初的想法是在手机上安装真正的安全气囊。但那种想法不切合实际，后来的几种方案也证明是不实用的。最终，弗兰泽尔的灵感来了。不能用软材料，为什么不考虑弹性材料呢？

正如你在上面看到的，弗兰泽尔想到的办法是 8 个细金属圈，这些金属圈平时在手机壳里处于平直状态。然而，一旦被释开，它们会突然弹出并卷起，保护手机的边缘免受直接撞击，并大大降低撞击度，相比之下，没有这种保护壳的话，手机会直接撞在水泥地上。

当你拿起自己的手机（但愿没有损坏）时，你只需把弹簧收回到手机壳里，以备后用。当然，有人可能认为当手机还装在口袋里的时候，这些金属圈一旦弹开，最理想的情况下也会令你感到尴尬，最坏的情况则会让身体很痛。有人认为有几种办法可以解决这一问题——例如，激活手机的近距离传感器，就会知道手机是在口袋还是包里了。

弗兰泽尔已经给这项技术申请了专利，甚至还在 T 恤衫上印上了醒目的标志。所以，这个产品真的要上市销售了。下一站就是登陆众筹平台 Kickstarter。