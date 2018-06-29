路透：受两大经济体紧张局势影响小米 IPO 取下限，发行价每股 17 港元 新闻

动点科技最新据 路透社报道 ：小米香港首次公开募股（IPO）的发行价取了招股时指示区间的下限，共筹资 47.2 亿美元，成为四年来全球规模最大的科技股 IPO。知情人士说，小米将发行价定在每股 17 港元，为当时招股定价区间 17 港元至 22 港元的下限。

一位知情人士说，小米将发售约 21.8 亿股股票，这将是自 2014 年阿里巴巴在纽约筹集 250 亿美元资金以来，科技行业规模最大的 IPO。值得注意的是今年下半年，将有一众公司争相在香港上市，包括全球最大的移动通讯天线运营商中国铁塔和在线生活服务超级平台美团点评。

如果全球最大的两个经济体之间的紧张局势仍持续下去，那么准备在香港和纽约上市的几家中国公司将会面临更加谨慎的投资者，数据显示，小米预计将筹资至多 100 亿美元，在香港和中国内地之间分拆。但上周在香港上市之前，该公司搁置了内地 IPO。知情人士称，这一决定主要是因为小米与中国监管机构就该公司的 CDRs 估值存在争议。而证监会今天的消息也推出了内地关于 暂缓 CDR 上市发行 的决议。

小米方面还没有对本次最新的 IPO 定价置评。小米将于 7 月 9 日在香港开始交易。