TC 杭州 | “链”接全球的 AfterParty 倒计时！你准备好狂欢了吗？ 专题

TechCrunch 杭州 2018

TechCrunch 这个载体，提供了一个机会，让那些模糊不清的、难以想象的、令人震撼的未来有了定义。或许 TechCrunch 正在记录着这世界的改变。

TechCrunch：未来正在到来

人们总喜欢用“萌芽”、“颠覆”这类词去总结一段历史的开始，但又并不能精准地说出“改变”到底发生于哪一天的哪一个时刻，也无法拍着胸脯证明某一事物确确实实会成为漫长时光里浓墨重彩的一笔。

就好像十年前，人们在为“电商是否能够改变生活”而各执一词；今时今日，人们在为“区块链健康数据银行是否能够构建起一个全新可靠的健康数据生态”而发表意见。比起质变，“未来”更像是一个量变的过程，一切都模糊不清，一切又都在发生着。

而 TechCrunch 给了人们一个机会去了解正在发展着的世界，给了人们一个机会去定义未来。

若有人问我如何看待人工智能，如何理解大数据时代，如何应用区块链技术，那我会毫不迟疑的回答他：“不如先去 TechCrunch 看一看，毕竟思考建立在实践和理解的基础之上，毕竟那些难以想象的、令人费解的‘未来’都在 TechCrunch。”

在 TechCrunch 中发现区块链技术

举个例子，互联网时代方兴未艾，区块链技术日渐兴起，对于这二者关系的讨论成为了当下的焦点。

药明明码即将在 TechCrunch 发布区块链数据银行——LifeCODE.ai 平台就落实了这一观点，在区块链+医疗健康的应用领域跨出了巨大的一步。

LifeCODE.ai 平台基于区块链技术，构建了集数据搜索、智能交易、分布式记账、云计算为一体的区块链数据平台，聚合分散的健康数据，挖掘数据价值，最大化数据利用效率，真正实现“健康数据即健康资产”。对于互联网难以解决的数据存储隐私问题、安全问题，LifeCODE.ai 平台以全球公认的数据加密技术，结合区块链技术优势，实现了个人健康数据可溯源及不可篡改，让“我的数据我做主“成为可能。

TechCrunch 这个载体，让我们看到的不再仅仅只是文字，更是一种确凿的“未来“：区块链技术的地基上，一座有生命力的，崭新的健康数据生态体系大厦正在建起。

LET’S HAVE A PARTY

不同于以往严肃冗长的发布会，LifeCODE.ai 平台选择以 AfterParty 的形式发布，行业大佬、媒体记者以及各位参展的朋友们齐聚会场，彼此都有机会交流对于区块链健康数据银行的理解和看法。

AfterParty 的前半个小时中，药明明码首席数字官顾延先生会首先简要阐述区块链健康数据银行的背景、愿景以及整体架构，接着原上海市第一妇婴保健院院长，春田医管创始人段涛教授以及微基因联合创始人/CTO 陈钢先生会和大家一起探讨区块链数据银行如何在临床医学以及基因健康方面应用及发展。

剩下的更多时间将留给大家自行交流彼此的想法，用这样的方式，LifeCODE.ai 平台想传递给大家一种信念：区块链技术并不是高高在上、不接地气的，未来人们将会和讨论喜欢的乐队一样容易的讨论区块链健康数据银行。是的，这就是我们触手可及的未来，这一切都发生在 TechCrunch。

TechCrunch 这个平台正在用属于我们的，独特的方式，记录着这个世界的改变。这些被聚集起来的科技创业公司和项目，这些对大多数人来说还比较陌生的“区块链”“数据银行”“智慧出行”“AI 技术”“VR 技术”，他们就是 TechCrunch 记录下的“未来”。

来吧，来感受这世界的改变，别等着被世界改变。

TechCrunch AfterParty

由药明明码特别赞助

将于 7 月 2 日晚 18 时拉开帷幕：

大咖云集，火力全开！

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