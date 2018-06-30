拼多多拟赴美上市，占股 18.5% 的腾讯为第二大股东 新闻

北京时间 6 月 30 日，“新电商”平台—— 拼多多 正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书。此次 IPO 由瑞银、高盛和中金联合承销，尚未最终确定挂牌交易所。

“拼多多作为一个成长中的机构，将永不放弃做正确的事，永不放弃为最广大人民群众创造价值。”拼多多创始人、董事长兼 CEO 黄峥在当日写给股东的一封信中强调。首创“拼单”模式的拼多多将自己定位为一家高速增长的“新电商”平台，旨在为买家提供“物美价廉的商品和充满乐趣的互动式购物体验”。

据招股书披露，拼多多截至 2018 年 3 月 31 日的 12 个月中的年活跃用户达到 2.95 亿，而截至 2017 年 12 月 31 日的 12 个月，年活跃用户为 2.45 亿，这意味着拼多多单季用户增长 5000 万。截至 2017 年 3 月 31 日的 3 个月内，拼多多实现营收 3700 万人民币，2018 年同期则增至 13.85 亿元人民币，增长 37 倍。

据美国 SEC 网站披露的招股书，自 2015 年成立以来，拼多多收入保持高速增长。2016 年收入为 5.05 亿元人民币，2017 年全年收入为 17.44 亿元人民币，2016 年和 2017 年分别发生 2.92 亿元人民币和 5.25 亿元人民币净亏损。拼多多 2018 年 Q1 收入为 13.85 亿元人民币，同比增长 37 倍。受大幅扩张市场需要，拼多多在 2018 年 Q1 的销售与市场支出达到 12.17 亿元，平台单季发生 2.01 亿元人民币净亏损。截至 2018 年 Q1，其累计亏损（含期权支出）为 13.12 亿元人民币。

截至 2018 年一季末，拼多多持有的现金及现金等价物约为 86.34 亿元人民币（13.77 亿美金），单季度劲增 55.76 亿元人民币。

此外，据美国 SEC 网站披露的招股书，公司创始人、董事长兼首席执行官黄峥在拼多多所占股比为 50.7%，对公司拥有绝对控制权。腾讯所占股比为 18.5%，高榕资本所占股比为 10.1%，红杉资本所占股比为 7.4%。