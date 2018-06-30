3500+ 次的面对面会谈！

创业者与投资人联手“破局之道”！

投资无国界，创业无迷途！

7 月 2 日—3 日下午 13:30–16:30

云栖小镇国际会展中心十分之约专区

改变未来，从此刻开始！

“十分之约”作为 TechCrunch 中国峰会最受欢迎的环节之一，更是动点科技旗下最受创投圈欢迎的独立投融资品牌，创立至今已帮助近万家创业公司取得精准匹配机会！

这一次，我们将以 阿米巴资本、真格基金、赛伯乐投资、软银中国、松禾资本、源码资本、赛富资本、北极光创投、启赋资本、红点投资、启迪创投、盈动资本 为首的众多具有知名影响力的顶尖投资机构带到了现场。相信优秀的你一定不会错过！

7 月 2 日

7 月 3 日



十分之约区块链专场

结合当下最佳热点话题“区块链”，我们将于 2018 年 7 月 2 日在“十分之约”开设区块链主题专场，邀请区块链的初创企业以及海内外最具权威和突破力的投资机构参与，期待更多的区块链初创企业通过“十分之约”，获得投资者的青睐，成为下一个中国区块链的独角兽！

PRO 精品板块

本次十分之约在原有基础上，将继续新增十分之约 PRO 这一精品板块。PRO 环节将为十分之约带来专注精神。我们会邀请多家机构高层入驻独立交流场地，那些在十分钟内给人留下深刻印象的创业公司将被相关投资机构选中，在独立场地与投资人进行更深入的交流与探讨！

参与须知：有意愿参与 PRO 环节的机构，请于下方链接内报名

https://tc.technode.com/2018-hangzhou/vc-meetup/

扫描下方“二维码”, 立即报名十分之约~

TechCrunch 国际创新峰会 2018 杭州站会场

活动时间：

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点：

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号

云栖小镇国际会展中心