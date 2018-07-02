TC 杭州 | 500 Startups 杨佩珊：中美区块链的 10 个发展趋势 专题

TechCrunch 杭州 2018

区块链

加密货币、区块链已经成为过去一年最热门的关键词，各行各业都想打开加密世界的大门，但加密世界的技术门槛却让很多人望而却步，区块链、加密货币到底是什么？以及加密世界发生了什么？在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 会场上，500 Startups 合伙人兼大中华区负责人杨珮珊（Edith Yeung）分享了自己对中美区块链发展趋势的一些经验和看法。

500 Startups 是总部位于旧金山的风险投资公司和创业加速器，资产管理规模超过 3 亿美元，2016 年被 CB Insights 评为 2015 年度全球最活跃的种子风投公司。团队成员分布于巴林、班加罗尔、曼谷、北京、柏林、德里、伊斯坦布尔、伦敦、洛杉矶、迈阿密、墨西哥城、圣保罗、纽约、奥斯陆、胡志明市、吉隆坡、首尔、新加坡、台北、香港、杭州、多伦多、特拉维夫及东京等城市。

杨珮珊表示，中国人天生喜欢投资，人们对加密货币特别感兴趣，或者对整个加密货币投资特别感兴趣，区块链行业对于增长来讲，特别是过去的增长都是非常喜人的。

加密世界是平行的

加密世界是平行的，也是全球化的。杨佩珊表示，加入 500 Startups 之前，她在海豚浏览器（Dolphin Browser），那个时候在北京，他们不想让任何人知道海豚浏览器是来自中国的企业，在美国他们在找一些中国的企业、中国项目，他们认为中国项目不是很酷，当时他们假装不是中国企业。

不过针对区块链而言就不用这样了，作为中国企业或者产品他们会感到非常自豪，像 EOS、Nebulas 等等这几个都是非常好的，并且受到了全球参与者的尊重。在杭州，他们为自己所取得的成就非常骄傲，在区块链发展第一天他们也可以预见能够取得非常好的成就，希望得到全球的支持，让所有这些项目进行更好的发展。

加密的对冲

杨佩珊称，“加密的对冲使所有的龙头再也不是 IDG 了。包括像 VC、像火币，这些是 2018 年区块链的投资机构。”

基础建设是很多投资者想要投资的项目

在美国有一个网站叫做 Crypto Briefing，他们会看所有的项目，并依次进行调查，杨佩珊表示，像 Oasis 主要关注规模性、安全性，他们的团队都是来自伯克利大学，并且都是非常活跃的人员，也有很多代币在其中。分区分片的技术，也是双层的基础建设，可以看到有很多项目，无论是中国的还是外国的，对于所有区块链项目很感兴趣。

B2C

B2C 协议在中国趋势越来越往上走，秘猿团队已经用他们自己的技术，利用自己的粉丝平台进行投票。ContentBox，支持线上或者数字内容的产出。杨佩珊认为这是一个游戏或者是博弈的领域，游戏领域我们创造了一个工具或者是武器，不同领域都可以用，以前有很多诈骗、代币，但是现在来讲如果不同的游戏都用这个武器，在区块链上应用整个过程是非常透明的，避免了欺诈行为。

更多的通过私人的投资或者是买卖

“84% 的 ICO 都来自于私人或者是提前销售，主要是来自于私人的投资者或者是预售，KYC 通过上千人很难辨别身份，有一些项目所有者更喜欢通过私人领域或者是私人投资者进行他们的项目投资。我们公司并不是非常典型的风险投资，但是我们找到了其他典型的风投他们在做什么。美国和中国越来越多的新的技术或者是平台做未来代币，比如说有一个合约牵扯的就是未来代币。”杨佩珊如是说。

亚洲项目吸引全球注意力

杨佩珊表示，她很喜欢做研究，她列出了一份按照每日交易的规模排列的图，其中排名前 10 的有 7 个来自中国，此外还有来自于韩国的，所有名列前 10 的这些加密交易可以看到大部分都是来自于亚洲，所以亚洲整个项目、规模都吸引到了全球其他地区的注意力。

跳出传统商业模式

“菲亚特事件，这是什么意思？这个公司现在是通过比特币进行投资，来进行比特币对于整个生意的投资，可以看到已经跳出了传统商业模式。”杨佩珊称，“这样一个新的事情的发生带来了一个新的发展。另外就是 Stellar，所有项目利用自己的代币或者是比特币。”

机遇与风险并存

杨佩珊表示，无论是美国还是中国，可以发现很多不同的骗局，因为加密货币的骗局而损失了很多很多的钱。

美国政府创建了一个网站，告诉个人投资人看加密货币项目时要注意的一些潜在风险。有一些加密的货币或者是交易，一定要注意这个网站是否是假的网站，有一些甚至就是模仿了别人的网站，做的一模一样，用假网站骗币种的交易。

政府对于加密是又爱又恨的态度

杨佩珊认为，全世界政府对加密货币都是又爱又恨，杭州有机会拿到政府的支持，包括对于区块链的技术有一个是 10 亿美金的基金，“我们当然希望对中国区块链项目进行投资，之前也有一些很好的项目，我们希望专注于股权投资。”杨佩珊说。

去年 9 月 14 日，所有 ICO 的代币在中国都被禁止。美国政府也做了同样的事情，ICEC（美国证券交易所）曾公开宣称以太币是不安全的。同时我们还有各种各样的风险问题，这是我们作为区块链需要意识到的潜在风险。

区块链进入各行各业

去年一年区块链对于各种各样的企业都是最大的热词，柯达去年决定发行自己的代币，那一天纽交所整个的交易量增加了 44%，这仅仅是因为柯达这家公司表示要做代币。去年我们希望做一些相关的比特币的业务。三天之前金沙江已经宣布了他们整个发行代币数额到达 6.3 亿，而政府也和市场签订了协议，百度也不断增加他们在区块链方面的运行。

在最后，杨佩珊强调了合作：“我自己做过各种各样的对比，包括美中的对比，但是我从来没有想过这是一个竞争的关系，因为美国和中国做的非常好，但是不意味着其他国家做得不够好，我们需要各种各样的合作，很多开发者希望进入中国市场，而很多中国开发者也想满足其他不同国家的需求，所以如果我们想要做到这一切，如果想要让最新的技术被接纳，（我们）需要彼此帮助，这不是一场竞争。”