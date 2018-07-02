TC 杭州 | 如何在泥沙俱下的区块链行业发掘一匹黑马？币安这样回答

传统投资人对区块链项目又爱又怕。

2017 年末 2018 年初，区块链变成街头巷尾都在谈论的话题。在真格基金徐小平一声“all in 区块链”的号召下，无数创业者和投资人前赴后继投入区块链。传统投资人也在摇曳不定。投身区块链？但不懂技术也看不到应用落地，分布式账本、去中心化的概念听起来前卫又神秘，因为技术的门槛性很容易让别有用心的人利用，天花乱坠的项目最后可能让投资竹篮打水一场空。忽略区块链？可是树欲静而风不止。区块链可能是新一代的技术革命，改变世界的存在，不过跟不上节奏被新时代抛弃可怎么办？

在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 上，我们邀请到币安实验室 CEO 张灵为犹豫不定的投资人解答——发掘区块链黑马。

币安是现在全球最大的虚拟货币交易所之一，成立于去年 7 月。币安实验室是币安创新孵化研究机构，主要孵化早期的区块链创业项目以及投资已经落地的区块链项目，并设有生态母基金用于扶持与之投资策略相吻合的企业。

张灵加入币安接近一年以来，看过很多区块链项目，逐渐总结出几点区块链项目创始人“黑马特质”：叛逆但正直，独立并理性，他们是技术黑客，相信技术改变世界。他们反对 follow（跟风）、墨守成规，同时目光远大，不想解决小问题，而选择解决一个非常难的问题，但这个问题一旦被解决会改变全世界。

针对区块链项目，张灵通常会问他们三个问题，“ 第一，必要性。为什么这个项目一定要用区块链技术来解决，用目前的非去中心化技术可不可以解决？第二，去中心化。去中心化技术架构的设计、共识机制以及如何保持社区的活力？通证经济、token 经济的设计等；第三，创业团队初心和动力。为什么一定要来做这件事情？我们觉得初心会是能够在市场起起伏伏或遇到困难的时候支撑长期走下去的动力。”

谈及关注区块链具体哪些领域时，张灵表示，币安目前主要集中在解决区块链技术问题上。由于区块链有几个关键的问题还没有被解决，所以大规模的落地应用受阻。张灵解释目前还有以下几个关键问题，“一是公链的性能问题：隐私保护问题、安全性问题没有解决；二是去中心化交易所目前并没有做到，在比较长的时间内，还是会以中心化交易所为主导，慢慢向去中心化交易所方向过渡；三是入口的应用性和安全性没有保障。比如屡有发生帐户被盗的情况，还有现在一些贫困的地区，像非洲、南亚、中东等地区的国家，没有合适的金融服务入口 ；四是虚拟货币的稳定性差。作为价值尺度，比特币会受政策和丑闻的影响而导致价格动荡；第五个没有解决的问题是区块链行业与法规还没有磨合好，交易平台还在合规的边缘试探。”

区块链行业发展日新月异，法规和监管制度还在不停追赶。而在各方面制度不完善的情况下，区块链项目和投资人如履薄冰，在这种情况下，币安实验室如何帮助区块链项目继续前行？张灵回答道：“首先我们会从最需要区块链技术落地的国家和地区入手，主动与监管机构沟通。前几天我们公布了乌干达的计划，这是与乌干达国家总统一起推行的加密货币和区块链的落地方案。然后在监管政策相对比较保守的情况下我们也会积极跟进，寻求合乎法规的进入方式。比如之前我们投资了美国的众筹平台，同时跟进所有政策的变化。我们看到监管政策在一步步开放和变化，通过做这些投资尽快加强对监管政策的理解。”

尽管区块链给我们描述了一个极度自由的技术化未来，但目前我们看到的区块链行业却不是这样的，从雨后春笋般冒出的区块链媒体到遍布世界各地的区块链大会，从大妈炒币、比基尼站台到亵渎领导人的丑闻曝出，我们看到的区块链行业充斥着泡沫和浮夸之风。张灵表示同意，并称深处产业链中的自己有点“慌”。“一个行业欣欣初期非常脆弱，发生一个个丑闻会对这个产业造成致命的伤害，我会经常觉得心惊胆战。现在区块链行业特别像 2000 年互联网快破灭时的状态，大家都觉得到区块链来都是来圈钱的，但市场达到一个平衡之后，（人们）会回归理性。我来自传统 VC 行业，我们不怕它掉到谷底，因为掉到谷底之后会让一些不是真正信仰者离场，而真正的信仰者会留下来。反而它到波峰的时候，我会觉得害怕。”

对于区块链的未来，张灵也从来没有怀疑过：“我深深的相信区块链会改变世界，改变人类的生活质量，人类对于经济分配、对于私有数据的认识和拥有权。我相信有一天区块链的落地应用会百花齐放，有一天我们的国际转帐不会被收取 10% 的手续费，有一天我们的艺术家、IP 作者会得到保护，不用再被中间内容分发渠道分掉百分之七、八十的利润……一句话总结——道路艰辛但前途光明。”