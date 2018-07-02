TC 杭州 | 触宝联合创始人王佳梁：后 GDPR 时代，也谈输入法的隐私保护问题 专题

TechCrunch 杭州 2018

不用更多解释，大部分手机用户都使用过并且熟悉这款名叫 触宝 的应用，它是一款 Android 和 iOS 上的第三方输入法，现在已有 6 亿多活跃用户，95% 的用户来自中国以外的国际市场。触宝还有一些其他应用，覆盖健身、运动、内容等领域。在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 现场，联合创始人王家梁作为动点科技的老朋友也坐下来静静谈了谈触宝的过去心和未来心。

十多年过去是否还看好输入法？

王佳梁实话实说道：我觉得创业就像婚姻一样，你很爱一个人，你会爱她的各个方面。对于输入法来讲，输入法的应用有很多功能，比如说自动纠错和滑动手势输入。在发展的后期，是不是所有的创新都做完了？其实还是有新兴的领域。比如 AI 的引擎嵌入到输入法后帮助我们提升交流体验，包括提供天气、周围餐厅等的信息，这是可以和朋友进行很好分享的功能，还有很多事情等着我们去做，等着我们去发现。

还有比如说深度学习技术——在机器学习了这些语言之后，当人们会讨论一些固定的话题，特别在最近世界杯就是一个超级热的话题，我们就可以看到在哪个国家，世界杯会聊得比较多，都可以从数据中反映出来。

为了客户担心的隐私问题，触宝做了不少努力

GDPR（General Data Protection Regulation，简称 GDPR，为欧洲联盟于 2018 年 5 月 25 日出台的条例）现在也是一个比较热的话题，作为输入法首先要计算数据，收集这些数据来打造语言模型。王佳梁也透露和表明了他们团队对此更多的一些努力和态度：

“触宝作为一个国际化产品也相应的进行了学习。有一些合规的团队来做 GDPR，有供应商帮助触宝来进行 GDPR 的合规改进。”除此之外要有很合理的方式使用这些数据，“我们知道一些使用者更加担忧，特别是针对隐私的担忧比别人更多一些。就像 Google、微软等公司，都有相应的数据收取政策。对我们来讲也会制定相应的数据收集协议，来保护他们的隐私。”

下一代键盘和输入法

这也是触宝当下投入最多的地方，王佳梁颇有感触得谈道：“我们花了很多精力去打造整个语言体系和系统。基于大数据和各种各样不同的算法，这些会改变目前的语言现象。我们觉得对于智能键盘，需要关注的领域并不是键盘本身，而是 AI 和大数据还有背后的技术，这些能够帮助大家了解用户，了解人类需求。所以在这种情况下，能够帮助大家进行输入，同时，更加了解你自己、更好地帮助自己，也更智能。”

“这也是我们作为第三方键盘输入法提供商考虑的，希望让技术更加专注，让技术帮助更多人。”

“我们想要成为一个全球化的互联网公司。目前为止，没有这样的中国公司帮助我们实现全球化的事业。比如百度、腾讯、阿里巴巴，他们的关注力和关注点都在中国市场。希望有一天，触宝输入法能成为全球化的公司，不仅在中国市场，而是在全球市场。”