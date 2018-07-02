民营商业火箭公司星际荣耀完成 A 轮融资，经纬中国领投 新闻

北京星际荣耀空间科技有限公司宣布完成 A 轮融资 ，本轮融资由经纬中国领投。星际荣耀表示，本轮融资将主要用于运载火箭研发、液氧甲烷发动机研发、总装总测基地建设和人才队伍培养等方面。目前，星际荣耀已经累计获得各类投资逾 6 亿元。

星际荣耀成立于 2016 年 10 月，2017 年 8 月正式投入运营，是提供运载火箭研制和发射服务解决方案的民营企业。星际荣耀服务于国内外微小卫星制造商、运营商、科研机构以及高校的商业发射市场，专注于运载火箭的研制、液体燃料发动机以及高性价比发射服务解决方案的提供。其投资方包括中信聚信、博钰城、久泰蓝山、襄阳正奇、天风睿利、睿信资本、经纬中国、复星集团、顺为资本、率然投资等。

2018 年 4 月 5 日 02 时 00 分，北京星际荣耀空间科技有限公司的首枚固体验证火箭 “双曲线一号 S ” 在海南发射升空。这是一次亚轨道飞行，主要为后续入轨飞行任务做各方面技术验证工作。

5 月 31 日公司顺利完成自主研发的 15 吨级液氧甲烷发动机变工况高效燃气发生器点火试验验证。相关负责人透露，公司今年下半年将完成 双曲线 – 1Z 的火箭发射试验。具有完全自主知识产权的液氧甲烷发动机和运载火箭的研发进度将会进一步提速。