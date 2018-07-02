TC 杭州 | CastBox 王小雨：当播客国际应用遇上区块链

当今时代，随着广播时代的渐行渐远，人们开始重新爱上一种叫播客的载体，这也给了其中一些创业公司做大做强的机会，其中就有一家公司——Castbox 将播客做成了大生意，在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 刚刚举办的一场论坛上，我们特别请到了 Castbox 创始人王小雨讲讲声音里的那些故事以及刚融资完的博客应用 Castbox 到底好用在哪里。

王小雨是 Castbox 的创始人，她两年半之前离开了 Google 日本办公室，她敏感察觉到那时候有很多类似喜马拉雅 FM 这样的广播平台，当时负责过 Google 国际移动市场的她看到这个空白市场里有一些可以做的事情，觉得自己不能错失于是就有了想法，开启了创业之路。

如今 Castbox 的融资总额已经达到 2950 万美元。尽管今天市场上有大量播客应用，但 Castbox 的有趣之处在于其专有技术。该平台使用自然语言处理和机器学习技术来支持其独特的功能，比如个性化音频推荐和音频内搜索。值得注意的是它一部分业务是在中国市场，另外大半都在美国。在中国有多少人用播客，同样就有多少用户是在旧金山的人，王小雨说。“美国人在该应用上花费的时间最多，每天平均达到 113 分钟”。这不禁让人产生一个好奇点——

为什么互联网潮流地硅谷仍有这么多人在听古老的广播？

王小雨认为这其中主要的推动因素是非个人定制化的广播急需要某种改变，“我觉得这该改变了，应该是更加现代化、个人化的广播，这就诞生了播客——对于广播来讲，它是一个背景音，我觉得播客其实是一样，有对应的需求，而且是开放的。之前人们接受信息的渠道和方式都在慢慢改变，以前他们都是看电视，现在有 YouTube；之前人们看杂志，现在都是看 Instagram；之前是读报纸，现在都是刷 Twitter 。相反之前人们都听收音机，现在当他们开车的时候，特别在美国还是听广播。这点需要改变。

播客的付费模式探索

这两年，像是国内的一些音频生产公司始终在苦苦探索一条可行的盈利之路，王小雨认为广告投放不应该是对于广播最好的创收方式——“喜马拉雅和蜻蜓到最后发现付费内容才是他们的渠道。在 2016 年付费广播真的是井喷式增长，涨得非常快。”

CastBox 开始意识到知识付费爆发的现象正在降临——对我们而言就是花更多的努力在具体优质内容上。为什么人们想要为此付费呢？王小雨认为很多人在开车、上下班坐车时，还是有时间倾听各种各样内容的习惯，人们希望付费获得高质量的知识。

CastBox 近日宣布和美国一个音频视频提供方达成合作，希望分享各种各样优质内容，同时还在和更多优质内容提供商接触。王小雨认为他们想做的是和不同的合作伙伴合作，“大概几年之前，CastBox 做的是完全免费的模式。现在希望进一步复制这个模式，在音频领域看一下这个模式是不是能应用并逐步布局教育市场。”王小雨补充道。

据记者获悉，该公司正在将最新融资的一大部分投入到原创节目制作以及与创作者的战略合作中去。王小雨此前对媒体表示：“在接下来的两个月，除了我们在过去 30 天推出的广播剧之外，我们还致力于推出另外十多部 Castbox Originals 原创节目。在这方面，我们会继续寻找合适的合作伙伴，以便我们扩大内容战略，这将使我们能够在播客领域加强我们的品牌影响力。”

Castbox 项目不仅仅是一个盒子，还和区块链有关

王小雨透露，这个盒子的内容其实不仅仅针对声音，还是一个涉及到视频行业的项目——我们觉得视频和声音需要快速转化，很多人都愿意改变目前的节目。我们希望帮助人们融合不同方式，也希望提高个性化体验。这就是我们决定开始 Castbox 这个项目的原因。

她拿知名的灰色应用快播举例子——快播，大概是十年之前，他们没有区块链技术的支持，但他们有同样的付费体系。使用同一个平台的话，他们并不能转化信息，仅仅只能够转化信息，却不能生产资金、生产资本。我们也想加入这个付费体系，在这两者之间。同时确定搭建一个多方的平台，确保不同利益相关方与知识创造者联系在一起。具体来说：一旦内容创造者创造出了这个内容，在内容制造时只需要发一条 Twitter 告诉粉丝，我可能要发起某些内容，请对我投资，而不是赞助。依赖智能合约中积极的规则和规范，我们就能更好把这个内容放到所有生态环境之中，以及让利益相关方都能获得相关利益。

总结来看：这个技术最终的目的是要让所有内容创造者能获得及时的付费收入，同时能解决潜在具体的问题——比如减少市场上中介商的情况，解决语音融资等问题。这些问题对于创造者而言非常容易，而且能让人们更快获得资金、资本。

但与机会伴随而来的挑战同样不小——王小雨承认这是公司内部一个全新的领域，“内容一旦发布之后，可能明年大家就能收回成本。在 Uber 之前，人们也可以打车。有了 Uber 和滴滴，我们可以不断提高打车的效率。这也是 Castbox 所做的，公司的投资可以切成不同的小块，对于具体个人内容销售者而言，我们可以帮助他们分享内容。把不同技术结合在一起，与分享经济的哲学结合在一起。”