浏览器公司 Opera 提交赴美上市申请 新闻

总部位于挪威的浏览器公司 Opera Ltd. 已在美国申请首次公开募股。根据其 F-1 文件 ，该公司计划筹资 1.15 亿美元。

2017 年，Opera 创造了 1.289 亿美元的营业收入，净利润 610 万美元。

虽然许多人对网络浏览器 Opera 比较熟悉，但该公司本身也有着动荡的历史。 Opera 股东将公司分为两个不同的实体——浏览器制造商和 adtech 运营部门。

adtech 这家广告公司现在被称为 Otello。而一个由中国公司组成的财团收购了网络浏览器部门、消费产品和 Opera 品牌。

Opera 目前运营用于 PC 的 Web 浏览器和用于手机的 Web 浏览器。在 Android 上，用户可以下载使用 Opera、Opera Mini 和 Opera Touch。在 iOS 上，用户只能使用 Opera Mini。最近，该公司推出了独立的 Opera News 应用。

总体而言，Opera 目前在其移动产品中拥有约 1.82 亿月活跃用户，其桌面浏览器月活跃用户数为 5740 万，Opera News 的 浏览器和独立应用则带来了 9020 万用户。这些用户群之间存在重叠。

更有趣的是，Opera 只通过三个收入来源赚钱，其中主要是与两个搜索引擎的交易——Yandex 是俄罗斯地区的默认搜索引擎，而 Google 是世界其他地区的默认搜索引擎。随着公司用户群的增长，其合作伙伴需要支付更多资金来保留默认搜索引擎位置。

“少数业务合作伙伴贡献了我们收入的很大一部分，”该公司在其 F-1 文件中写道。 “2017 年，我们最大的两大业务合作伙伴合计贡献了约 56.1％ 的营业收入，其中 Google 和 Yandex 分别占我们营业收入的 43.2％ 和 12.9％。”

余下部分是广告和授权。你可能已经注意到 Opera 的快速导航栏位预设了部分网站服务，例如 Booking.com 或 eBay。部分手机制造商和电信公司也在其设备上预装了 Opera 浏览器，该公司也从中获取了一定的收入。

浏览器市场竞争激烈，Opera 面对 Google，苹果和微软等科技巨头。与此同时，人们在这些大公司的浏览器上花费了大量时间，以至于像 Opera 这样的小型浏览器公司可能难以有足够的空间存活下去。该公司将在纳斯达克上市，股票代码为 OPRA。