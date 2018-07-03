华人文化集团公司完成近 100 亿元 A 轮融资 新闻

华人文化集团 今天宣布完成近 100 亿元 A 轮融资，融资后估值近 400 亿元。本轮融资由新股东万科集团与阿里巴巴集团、腾讯集团领投，招银国际资本及其他国际知名金融集团跟投。

华人文化集团公司创始人、董事长、CEO 黎瑞刚表示，“伴随技术颠覆驱动着内容消费形态的不断演进，全球的媒体与娱乐行业正在发生着新一轮的调整和变革。作为全球最重要的经济体和消费市场之一，中国拥有充分的潜力催生和孕育具有广泛影响和综合实力的新一代大型媒体与娱乐产业机构。华人文化始终秉承对品质内容和创新技术的信仰，在内容与平台、线上与线下、境内与境外推进战略布局和运营，在获得新老股东的鼎力支持下，将继续朝着战略愿景勉力迈进。”

在剧集领域，华人文化拥有制作公司“正午阳光”，出品了《琅琊榜》、《欢乐颂》等电视剧剧集。值得一提的是，“深蓝影业”和“邵氏兄弟”也是华人文化旗下公司，出品了《武动乾坤》《庆余年》和《飞虎之潜行极战》等优秀 IP 剧集。在电影领域，华人文化拥有影视公司“引力影视”，即将推出与美国华纳兄弟合拍的暑期大片《巨齿鲨》。在动画领域，导演不思凡的作品《大护法》去年荣获台湾金马奖提名，新作品《怪物孩子》继续大胆探索国际动画制作类型化背景下中国本土特色的创新语境。此外华人文化旗下“东方梦工厂”在明后年将与美国环球影业合作推出动画新片《Abominable》(暂译名为“珠穆朗玛”)。

华人文化集团公司成立于 2015 年底，由黎瑞刚创立并担任董事长及首席执行官。华人文化今日还宣布更名，即日起原“华人文化控股集团（CMC Holdings）”更名为“华人文化集团公司（CMC Inc.）”。