互联网、人工智能、区块链、大数据，当今技术界的四驾马车都有共同的驱动力，也就是数据。不过像石油般重要的数据，却面临两大问题，一是安全问题，二是量大复杂的问题。当然这也是限制很多公司发展的因素。

不过，幸运的是，有的人早已经看到这个市场，开始做事解决这个痛点。DataVisor 和奇简软件就是致力于解决这样的问题。在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 主论坛上，DataVisor 的联合创始人兼 CTO 俞舫和奇简软件的首席执行官郭宽同台分享了他们关于数据保护或者促进其发展方面的实践。

DataVisor 是一个数据处理的公司，旨在使用无监督学习算法来发掘发现早期数据漏洞和数据问题。它可保护客户免受各种攻击，包括大量虚假账户注册、账号盗取、欺诈交易、身份盗用、洗钱交易、假冒评估、垃圾邮件、虚假安装推广等。

做数据分析，如果看一个单一用户，很难分析他是否是好的帐户。比如有人凌晨 3 点做大规模的交易，我们会说这个行为非常特别，但并不能说这是有问题的交易。“我们发现大部分袭击是非常专业的。他们会创造成千上百个帐户，会发一个小的蠕虫，小的恶意软件，或者偷走一小部分资金。”俞舫介绍说。为了解决这个问题，DataVisor 现在并不是看单一帐户，而是看所有帐户，所以需要大量的算法技能。

而奇简软件是一家把数据库做成一个简单的压缩包的企业。他们的产品可以节省 60% 的存储空间，同时又可保证 2 到 3 倍的加速处理性能。郭宽解释：“大数据时代早就开始了，发展趋势非常快，数据积累很快。我们希望可以更好的压缩这些数据，节约数据使用的 CPU 空间和资源。”奇简软件可以把很多数据压缩到一个文件里，需要读的时候不需要解压缩。 阿里巴巴、腾讯、Twitter、Facebook 都是他们的客户。

这两家初创公司都在专业领域受到了肯定，如 DataVisor 不久前完成新一轮融资，而奇简软件则加入了 YC 家族。对于这些成功，他们两个都觉得有很多需要强调的关键因素。

首先，俞舫认为：“我们永远在试新的东西，并且找到对的客户。一个公司是否有创新的基因很重要。而对于创始人来说，一是要有热情和激情，二是要非常了解这个领域的知识。初创公司更领先别人。”而郭宽则有一句箴言分享：“尽快找到客户，越快越好。你要知道谁给你付钱。”

细致到如何做产品的经验，俞舫则表示：“不要只给一个人做产品，要看看是不是别的客户也有相同的需求，或者怎么样丰富产品，一个产品是不是可以兼顾到很多人的需求。”而郭宽则笑言：“第一年就是烧钱，但是别烧多了。”他认为，真正的困难时期是第二年、第三年，也就是产品到位了，钱也差不多烧完的阶段。“你需要找真正的付费客户，这是最困难的时候。我们要确保第二年、第三年准备好了真正进入市场。”郭宽说。

对于未来，俞舫和郭宽都在同时考虑着如何带领一个创业公司生存发展下去。“走一步往前看一步。其实在整个融资过程中，我们看到了产品和客户，希望能打造一些真正客户需求的产品，这是我们的顺序和方式。”俞舫说。郭宽则更多的强调感性的灵性判断：“我觉得应该问自己的初心和内心。我们要知道整个市场环境对你而言是不是特别有帮助。如果是的话，那你的答案就会呼之欲出。”