TC 杭州 | 跨界玩招聘、智能硬件、新零售，最近的钉钉在搞什么？

素来低调的钉钉憋了一个大招。

6 月 24 日，钉钉在深圳卫视直播的 “新工作方式”发布会上，一口气发布了专属钉钉、智能导购、钉钉新校招、钉钉 P1 智能打印云盘、钉钉 D2 智能门禁、新商业套件、AI 实时翻译助手等产品及硬件新品。

业界皆知，钉钉于今年 3 月份正式脱离阿里系成立独立公司——网钉科技有限公司。此次跨界入局招聘、新零售、智能硬件，不禁让外界猜测，钉钉是想做下一个科技界大佬么？在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 上，钉钉副总裁张斯成为我们解密，钉钉究竟在打着什么“算盘”。

张斯成说，钉钉一直在坚持原创和创新，产品基本上四个礼拜迭代一次，四年如一日皆是如此。他说：“其实钉钉想做的只有一件事情，就是不断创新，不断满足用户的需求。企业服务从来没有被准确定义过，其实是一个无止境的过程，钉钉还在一直努力。”

企业服务的概念是舶来品，在国内没有前车之鉴，也没有历史可谈，钉钉需要自己走出一条路来。张斯成谈起他对于企业服务的理解：“企业服务涵盖的是企业相关的经营性、生产性诉求，我用八个字概括，开源、节流、提效、避险。我们认为这个市场相当大，远远超出目前的设想，仍然是一片蓝海。”

如今的企业服务行业虽不如两三年前受创业者和投资人欢迎，但张斯成觉得仍有一帮人还在执着做企业服务创新。钉钉带来的最大改变就是不断刷新着人们对企业服务的认知，并逐步重构了一些企业和组织的管理方式。张斯成介绍，钉钉有“五个在线”理念——组织在线，沟通在线，协同在线，业务在线，生态在线。

这是一个循序渐进的过程，当组织在线、沟通在线实现时，会带来透明化。“钉钉是一个新的工作方式，追求简单、高效、透明和安全。这些工作方式会给企业带来很多改变或者产生更多机遇，所以我觉得企业服务会带来一次进化和升级。” 张斯成讲道。

在钉钉新品发布会之后，有媒体评论称“钉钉没有了边界”，做企业服务同时还要往新零售和智能硬件涉足。对此，张斯成回答说：“边界本身不应该成为一个问题，创新本身一定会打破边界，画上边界就像给创新带上枷锁。如果我们的创新可以满足企业的需求。我们就要有勇气去打破边界。创业者尤其是企业服务领域，不会给自己设立边界，初心都是更好的服务企业。”

钉钉近年来发展迅速，目前平台上已有 700 万个企业用户，我们看到它快速发展的一面，同时也有“克制”的一面。张斯成说：“我觉得任何一个优秀的产品团队都会克制，因为这是一个基本功。克制对我们来说，意义在于对结果负责。钉钉 6 月 24 号发布的功能，比如易校招，我们内部已经经过大半年磨砺，不停地实践才会推出。新的产品上线都有严格的标准，标准就是必须超出用户预期。”

在钉钉发布的新功能中，不乏看到今年大热的 AI 技术，智能硬件等功能。面对新兴技术的不断更新换代，张斯成表示钉钉的态度是积极的思考并拥抱：“钉钉非常重视新的技术，但都有一个标准是能不能带来真实的用户价值。钉钉是不做大数据的，钉钉是用户的钉钉，不是阿里的钉钉也不是我们的钉钉，这意味着钉钉的所有数据都是属于企业用户。我们也开始尝试 AI 的应用，比如智能客服，实时翻译等实用工具。对于大热的区块链，阿里有专门团队跟进区块链技术。钉钉保持关注，并没有做任何事情。我们认同区块链以及它的技术和理念，但离我们目前要解决的问题还比较远。”

国内目前有超过 2000 万家企业，企业服务领域未来还有无限可能，对于中小企业创业者，张斯成也给出了建议：“创业是九死一生的事， 从死人堆里爬出来，才真正理解创业。如今企业服务仍是一片蓝海，市场规模至少万亿级美元的量级。但大家都集中在一些比较窄的赛道，比如很多公司扎堆做 CRM 。其实企业还有很多需求，比如衣食住行等大量需求，变换下角度可能会涌现出一些优秀的创业团队，甚至独角兽。我认为大家要拥抱整个企业服务全新变革的大时代，立足于用户体验开拓创新。”