TechCrunch 国际创新峰会 2018< 杭州站> 现场持续升温！科技领袖、行业精英“慧”聚一堂，畅谈未来发展动向；全球科技巨头集体亮相，为科技迷们献上一场饕餮盛宴！

为期两天的峰会共吸引了 150+ 创业公司参展，以及 8000 多人 次的观众到场参与。网易、腾讯、新浪、搜狐、凤凰联手 CNN、LinkedIn 领英、FT、美通社等共计 200+ 国内外一线媒体竞相报道大会盛况。此外，包括阿里巴巴集团技术委员会主席&阿里云创始人 王坚博士 、世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表 艾德维 、微软中国 CTO 韦青 、爱奇艺首席技术官 刘文峰 等在内的百余位顶级业界企业家参与其中。而本次峰会特色环节“十分之约”持续高温，近 50 家 投资机构和 100 余家 初创企业汇聚于此，共同策划破局之道。

下面让我们一起回顾峰会第二日的精彩瞬间。

主论坛科技“大咖秀”

现场聆听行业领袖分析行业变革，展望未来趋势。

蚂蚁金服副首席技术官&阿里巴巴合伙人胡喜在大会现场与我们分享了蚂蚁金服的新格局和国际化。金融行业数字金融相关的最核心的能力，一是怎样解决金融背后的链接能力，怎样和用户触达；二是要解决风险能力，怎样通过比较好的方式解决风险问题；三是最核心的问题也就是信任问题。

微软中国 CTO 韦青在现场与我们对话微软的“小目标”——全民 AI。人工智能显然是这个时代最重要的一项技术。而全民 AI 就是要赋能他人具有人工智能的能力，并用这种能力去造福人类社会，去帮助企业更具竞争力，去让人们发现更广阔的发展机会。

爱奇艺首席技术官刘文峰在大会与我们分享了人工智能和娱乐。当今的人工智能最广泛应用在两个领域，工具化和娱乐化。给娱乐赋予人工智能可以为人类无限创造更多的幸福感，其最大的乐趣在于人们要参与它们的建设和养成。

龙泉寺贤信法师在现场与我们分享了佛法，科技，创新和初心。佛教在这个社会上本位价值不是经济上的价值，而是净化人心，所以一个宗教团体要立足自己本质价值才能够给社会提供真正的帮助。科技创新如果能够时刻以佛教为借鉴, 才不容易迷失。在这两个根本宗旨上, 佛法和科技能够相互显发。

创新大展国际“T 台”

这里有消费科技市场内最具影响力的前沿创意产品

来自全球各地的 100 多家初创企业在 TechCrunch 国际创新峰会的创新大展竞相展示革新生活方式的产品、服务和创意。在这里你可以看到众多拥有突破性技术的智能产品。

“十分之约”强强联手

作为 TechCrunch 中国峰会最受欢迎的环节之一的“十分之约”两日持续高温，上百家国内外知名投资机构，与前来的创业者进行零距离接触。

各大专场话题沸腾

TechCrunch 国际创新峰会 2018< 杭州站> 专场热议科技趋势，慧聚行业精英。

投资人专场

渐渐消退的“大跃进”式创业热潮，以及优质项目的稀缺，不禁让人感到颓意。或许，是时候停下追逐热门项目的步伐，探索与思考资本如何在日趋成熟的投融资环境中“存活”和继续成长。

在愈渐愈冷的“资本寒冬”，这次 TechCrunch2018 杭州投资人峰会，有着最热的赛道，最“燥”的投资干货分享和最纯粹的投资人。

区块链专场

创新型的创业公司如何在中心化企业巨头割据的产业中崭露头角，分得一席之地。人工智能与区块链技术结合；EOS 引爆的热点话题和谁是下一个挑战者的讨论；区块链技术为基础的社交网络，在这里精彩演绎。

知之非难，

行之不易。

8 载峥嵘岁月，

我们不忘初心。

千里之行，积于跬步；

万里之船，成于罗盘。

助力初创企业茁壮成长，

是 TechCrunch 奋力交出创新时代的精彩答卷。

梦未央，精心添上；

路未完，我们将去远方。

感谢有你们，

我们将无惧风雨！

真诚的感谢所有

演讲嘉宾、志愿者、赞助商、合作伙伴。