这是信仰的时代，也是怀疑的时代，

黑暗与光明并存，绝望与希望并存。

破茧成蝶、为梦飞翔，

创新是一种蜕变与重生。

在浪淘雄浑的大趋势下，

我们已经无法放慢脚步。

时代脉搏的加速度，

已然让人措手不及。

过去尚未完全消失，

未来已然到来！

当人工智能逐渐走入日常生活，

当互联网思维已赶超传统思维，

当虚拟经济慢慢取代实体经济，

当科技新风向争相显现之际，

搭上时代的顺风车成为了大势所趋。

追逐风口和赛道需要抢夺天时，

借力风口、顺势而为。

创造风口和机遇更需要远见卓识，

快人一步、踩准时机。

殚精竭虑、如履薄冰

任何值得追逐的梦想，

都必须在一路艰辛中备受嘲笑。

创业是一场没有中间状态的战争，

或者伟大或者消亡，

创业路上我们拒绝平庸！

“不仅仅是独角兽”，

TechCrunch 不忘初心砥砺前行。

上海、北京、深圳、杭州···

陡然间辍步回望走过的路，

猛然间明白创新的真谛。

厚积薄发、势如破竹，

TechCrunch 播下的种子已开花结果，

鲜艳丰硕而又顽强生长。

陪伴是最长情的告白，

相守是最温暖的承诺。

TechCrunch 犹如亘古长明的灯塔，

定晴望着风暴却兀为不动。

创新不易，创业更难，

未来的日子我们将会继续陪伴。

而此时此刻，

TechCrunch 的传奇盛宴已然开始。

如果你是一个孤独的旅人，

孑然一身走在旅途中，

我们愿伴你一路踏上遥远的旅程。

我想，或许

TechCrunch 的征途成就了旅人的归途~

TechCrunch 国际创新峰会 2018 杭州站会场

活动时间：

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点：

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号

云栖小镇国际会展中心