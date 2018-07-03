由动点科技&TechCrunch 联合主办的 TechCrunch 国际创新峰会已经成为中国最顶级最国际性的创业盛事。 本次 TechCrunch 2018 国际创新峰会< 杭州站> 以“不仅仅是独角兽”为主题，本届峰会汇聚了 200+国内外顶尖的科技领军人物和创新先锋，为创业者带来最前沿的创新动态和最实用的创新经验。此次参会者达到了 5000 人次，吸引了 200+国内外一线媒体报道。 与此同时，TC 杭州峰会的 100 多家创业公司及新品发布区已精彩亮相，最新科技创新产品、体验震撼的虚拟实境，尽在 TechCrunch 2018 杭州峰会！

西湖区委常委、副区长叶泽出席本次峰会

站在全球科技之巅的“造风者”

如果说“追风者”是借力风口，顺势而为，那么“造风者”则是快人一步，踩准时机的。7 月 2 日，在 TechCrunch 国际创新峰会主会场，这些站在全球科技之巅的“造风者”联袂为我们带来一场科技与“掘金”的盛宴。

王坚“城市大脑，机器智能的登月计划”

王坚博士在大会上给我们讲述了城市大脑，机器智能的登月计划。城市大脑就是下一个登月计划，未来十年催生的技术将远超今天的想象。正如 60 年代的登月计划带来的通讯技术、生物工程技术，城市大脑也将为世界科技创新提供一个前所未有的探索平台。用机器解决超越人脑极限的挑战，也正是城市大脑的目标。

艾德维“世界眼中的中国创新”

世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表艾德维在大会上与我们对话世界眼中的中国创新。载人航天、探月工程、移动通信、量子通信、北斗导航等等，今天，中国在科技领域的创新跑出了自己的“加速度”。以创新寻求高质量发展的中国，正逐渐从“跟跑”到“并行”再到“领跑”。深耕中国，撬动世界！

徐冰“扛鼎中国人工智能”

商汤科技联合创始人徐冰在大会上与我们分享了扛鼎中国人工智能。人工智能正成为信息技术变革的主要推动力，而中国在全球人工智能产业的影响力与日俱增，越来越多的全球人工智能专家，都在赶赴中国的人工智能盛宴。作为当今世界最具创新活力的市场，中国的科研力量正在引导全球人工智能发展的最前沿。

国际化“秀场”精品大比拼！

100 多 个酷炫科技创意展位

当下最火热的 6 大主题

即 区块链、智慧生活、智能出行、机器人、国际展团，以及新品发布专区

众多极具特色的科技创新展品集体亮相首放异彩！

奇点无人驾驶专区

奇点全国首家无人汽车体验厅搬来 TechCrunch 创新大展现场啦！尽情体验无人驾驶的酷炫黑科技！

 Rokid 智能产品体验区 “若琪外星人”、“若琪月石”和“若琪梵星”智能音箱精彩亮相，来现场感受人机交互的独特魅力！设计师设计灵感来自于芝加哥千禧公园的 The Bean 雕塑。

贤二机器僧

机器僧贤二，结合了“贤二小和尚”的动漫形象和人工智能技术设计而来。贤二，大大的脑袋、圆圆的身子，配上呆萌的表情，和它“二”的属性很相配。但就是这样有点“犯二”的小和尚，却天天在网上大肆讲佛理佛法，并圈粉无数，真可谓当下空门和尚里的“小网红”。

拉勾毕业季招聘专区

一拍即合，拉勾专区招聘火热毕业季“淘金潮”在此惊喜亮相！TC 大会招聘专区在展示各个创业公司科技创新能力的同时，为各个创业公司增加新的活力。此次大会聚集每个领域最顶尖的创业者和创业公司, 借此毕业季之际特设立“毕业季”为更多创业公司、科技从业者和大学生等更多深度接触的机会，提供了五十家科技创新企业，和上百个就业机会。创业公司可以通过发布相应平台招聘信息参与其中；参与大会的高校志愿者和大学生可以通过拉勾招聘会更多的了解中国顶尖的科技创业公司并获得就业和实习的机会。



新品发布舞台

此外，作为当今最前沿科技创新风向标，TechCrunch 国际创新峰会在国内外具有巨大的影响力和传播效应。在本次的 TechCrunch 国际创新峰会 2018 杭州站的创新大展上，我们集结了各路初创英雄，纷纷将 TechCrunch 作为新品发布前哨。他们挑战常规，勇于创新，带着极具创意的 idea 和酷炫产品，站在新品发布舞台上与大家分享，路演。

曾获 2016 TechCrunch 创业大赛第一名的 Ruff 这一次也来了，并且是以一个“新人”的姿态，再次感受比这个夏天更热的 TC。

十分之约

“十分之约”作为 TechCrunch 中国峰会最受欢迎的环节之一，更是动点科技旗下最受创投圈欢迎的独立投融资品牌，创立至今已帮助近万家创业公司取得精准匹配机会。此次，35 家投资机构，100 家创业公司汇聚于此！

“链”接全球的 AfterParty，一起狂欢！

由药明明码特别赞助的 AfterParty 于 7 月 2 日晚 18 时震撼拉开帷幕。不同于以往严肃冗长的发布会，LifeCODE.ai 平台选择以 AfterParty 的形式发布，行业大佬、媒体记者以及各位参展的朋友们齐聚会场，彼此都有机会交流对于区块链健康数据银行的理解和看法。大咖云集，火力全开！

今日亮点抢先看！

创新先锋大谈：

人工智能的未来；

蚂蚁金服的新格局和国际化；

钉钉企业协同未来；

微软的“小目标”——全民 AI；

爱奇艺人工智能和娱乐；

AI 芯片加速智慧城市和互联网；

龙泉寺贤信法师讲述佛法，科技，创新和初心；

搜狗人工智能与硬件；

硅谷视角看 AI 和机器人

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投资人专场

渐渐消退的“大跃进”式创业热潮，以及优质项目的稀缺，不禁让人感到颓意。或许，是时候停下追逐热门项目的步伐，探索与思考资本如何在日趋成熟的投融资环境中“存活”和继续成长。在愈渐愈冷的“资本寒冬”，这次 TechCrunch2018 杭州投资人峰会，你只会看到最热的赛道，最“燥”的投资干货分享和最纯粹的投资人。真格基金、光速中国、北极光创投、华旦天使基金、盈动资本、微软加速器

区块链专场

量子链联合创始人帅初对话：利用区块链改变全球支付；

Vanbex 首席执行官 KevinHobbs 演讲：智能合约详解；

Meet.one 首席营销官 DmitriProkopenko，EOS Cannon 联合创始人施瑞琦，DDEX 联合创始人王博闻，Ethfans.org 编辑邱泓基联合讨论：EOS 可以取代以太坊吗？

Dbrain 联合创始人&首席开发官 Dima Dewinn，星云链联合创始人&首席技术官钟馥百，Vanbex 创始人兼首席研究官 LisaCheng 讨论：区块链的激励体系；

ATN 基金委员会 AdelShahin，MailTime/MDT 创始人黄何，OK 区块链工程院首席技术官李扬威讨论：区块链与人工智能的化学反应。

TechCrunch 国际创新峰会 2018 杭州站会场

活动时间：

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点：

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号云栖小镇国际会展中心