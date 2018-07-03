利用 AI、大数据预防犯罪、检测威胁的 ThetaRay 完成 3000 万美元融资 新闻

利用人工智能和大数据分析来提供用于预防犯罪、提升经营效率和检测威胁的企业 ThetaRay 宣布，该公司已 完成 新一轮超过 3000 万美元融资。本轮融资后，该公司已累计筹集超过 6000 万美元资金。ThetaRay 本轮融资的投资者包括 Jerusalem Venture Partners 、通用电气、以色列工人银行（Bank Hapoalim）、OurCrowd 和 SVB Investments 等。

ThetaRay 将用这笔最新投资在欧洲、亚洲和美国扩张版图，同时壮大员工队伍和规模经营，以满足对打击金融犯罪和洗钱行为的解决方案日益增长的需求。

ThetaRay 的机器学习和人工智能技术可帮助金融机构发现最早的洗钱迹象。这些技术采用世界知名数学家历时十多年开发出的专利算法，可实时检测出异常行为、从根本上减少误报并发现“未知的未知”。

ThetaRay 首席执行官马克·加齐特（Mark Gazit）表示：“在当今这个时代，犯罪活动和洗钱行为日益猖獗，而且变得越来越复杂，监管力度也随之加强。因此，对我们解决方案的需求越来越大。随着数字信息量的增长，如果没有人工智能系统，就无法保护这些信息。ThetaRay 最先进成熟的解决方案能够在威胁发生之前就检测出，做到防患于未然。我们在此要向现有投资者表示感谢，特别是 JVP，感谢他们对 ThetaRay 的信任，也要感谢新投资者加入这轮融资。”