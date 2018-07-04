TC 杭州 | 在线教育遇到 AI 能碰撞出什么火花？51Talk 这样回答 专题

TechCrunch 杭州 2018

教育与我们生活息息相关，从传统教育到在线教育以及未来的智能教育，都在无时无刻的影响着社会发展。AI 技术正在重构着各行各业，包括教育行业。在未来，AI 如何赋能教育行业，又能给我们生活带来哪些变化呢？

在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018，我们请到了国内第一家在线教育上市公司 51Talk 联合创始人张礼明为大家讲述 AI 与在线教育碰撞的无限可能性。

张礼明表示，AI 在教育领域应用还处在尝试和初级探索阶段，没有到达变革和颠覆教育的阶段。51Talk 从去年开始投入了大量人力物力把 AI 引入到在线教育中，通过技术的不断地更新迭代来满足不同的产品、不同层次阶段需要。

而人工智能具体能应用到在线教育的哪些方面呢？张礼明介绍说：“ AI 技术主要应用于计算机听觉和视觉上。在线教育通过在线真人教育，所以对音视频要求比较高，视觉方面主要有人物抠图、人脸识别和表情识别，在音频方面，主要有 AI 降噪、语速检测、语音检测。比如人脸检测，人工智能通过智能检测光线主动引导、提示老师在最佳位置授课，也能够给教师的头像做一些美颜和虚拟的装饰，比如说到圣诞节戴上圣诞老人的虚拟帽子，或者讲到兔子戴上虚拟的兔子耳朵等等，这样增加了课堂的趣味性和生动性，也获得更好的教学效果。”

应用人工智能技术之后，51Talk 也收到来自学生和老师的很多正面反馈。张礼明举例说，学生可以通过大数据在人工智能方面的应用：“比如授课老师的个性化推荐。针对学生对时间的要求和对老师其他方面的需求，人工智能采集到信息之后便作为大数据储存起来，通过智能分析精准地推送教师，这些可以提高用户体验，也可以提高我们平台的口碑。”

通过技术的不断更新迭代，51Talk 上一季财报说用户有了明显的增长。张明礼表示，在未来，51Talk 将立足于一线城市逐渐下沉到二线、三线城市甚至四、五线城市。而下沉战略过程当中，51Talk 又该如何平衡或者看待技术和战略的关系？张礼明讲道：“在技术上也考虑到下沉到二、三、四线城市以后网络会不稳定无法实现高质量的音视频效果。我们便自主研发了新型音视频技术可以自动抵抗网络掉包和不稳定的状况。我们在这些技术上的研发推动我们可以向二、三四线城市延伸，不仅在价格和教学质量上获得用户，也要保证技术平台的稳定，从而达到农村包围城市的战略结构。”

谈到人工智能赋能教育，行业中想要涉足的玩家层出不穷，在线教育平台也竞争激烈，如何在前后夹击的教育行业中脱颖而出，张礼明说有三点“秘诀”：第一，拥有自主研发的技术并可以不断的迭代。第二，充分了解用户需求，确定是刚需之后再做。第三，技术与场景融合，落地到切实应用中。例如，利用人工智能记录孩子在课前、课中、课后进行学习数据，也包括学生对于老师的主动评价，智能剪辑孩子在上课中的片段，以供家长监督。

作为首家上市的在线教育平台，51Talk 无论在经营模式还是技术研发上都给后来者树立了榜样。张礼明也在峰会上分享了自己的两点经验：“第一，不忘初心。创业的过程中难免会遇到压力和困难，走不下去的时候想想初心，不断激励自己。第二，在创业过程中，最重要的还是团队和自己，要不断更新迭代你的团队，也要不断更新迭代自我的认知，只有认知不断向前发展、延伸，团队跟着你走才能够不断发展和成长。”