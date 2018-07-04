ADI 与百度在自动驾驶感知与导航领域达成合作 新闻

Analog Devices, Inc.（ADI）今日 宣布 与百度签署合作谅解备忘录，双方将利用各自在自动驾驶领域的传感器融合、算法平台及生态系统布局等方面的优势互补，增强双方的核心市场与行业竞争力，共同拓展相关市场并推动实现信息与工业化的高度融合。

ADI 与百度将通过共享资源与技术等的合作方式，利用 ADI 在 IMU、毫米波雷达、激光雷达以及 A2B/C2B 总线、DSP 产品技术方面的优势，在百度自动驾驶 Apollo 计划的自动驾驶感知与导航应用中开展广泛合作，共同为自动驾驶、智能网联和智慧交通领域提供全面、系统、可靠的解决方案。

ADI 公司中国区总裁 Jerry Fan 指出：“我们很高兴能够与百度达成这一对双方均具有重大意义的合作关系，ADI 将以自己的优势帮助更多中国合作伙伴在这一波智能驾驶创新浪潮中实现技术升级。”

Analog Devices, Inc. 是一家高性能模拟技术公司，致力于解决最艰巨的工程设计挑战。该公司相关的创新产品涵盖了完整的汽车电子产业生态，包括汽车气囊和电子稳定控制方案、超高精度惯性导航方案、语音交互及音频处理器、驾驶员状态检测等。