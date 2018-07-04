现在的市场，无 AI，不性感。埃森哲曾有过一个惊人的数据：AI 市场到 2020 年规模将达 40000 亿美元。这似乎是对目前 AI 狂野生长的合理诠释。

这么大的市场也吸引了谷歌、BAT、微软等科技巨头，和不计其数的创业公司。考恩集团多部门股权研究（Company Multi-Sector Equity Research）去年的一个研究报告用了几个数字诠释现状：全球有 81% 的 IT 领导人正在投资或计划投资 AI。AI 将成为用户生产力层次提高的最大驱动力，而微软将在其中处于领先地位。在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 主论坛上，微软中国 CTO 韦青分享了微软作为一个科技巨头如何引领 AI 潮流。

首先，他认为，目前把 AI 称为 “MI”（机器智能）更确切一些。“就 AI 而言，我们刚刚发展到最初阶段，更符合机器智能的概念。但是它肯定会改变我们的生活，包括做生意、运营公司以及整个社会的生活方式。这种颠覆就像 100 年前爱迪生在发明电灯一样，未来一定是智能驱动的社会。”他说。韦青认为已经过了神化 AI 的时间点，真正的做应用才是可持续发展之道。

不过，不管是 AI 还是 MI，他们都是数字需求。很多没有真正理解 AI 的人会觉得这是转瞬即逝的风口。“对于工程师而言，我们希望把这些炫丽的词汇变成更平淡的语言。对于企业而言，过了兴奋阶段，就要真正着手做一个事情。”

据韦青介绍，微软的关键基因是一个软件公司、平台公司，旨在帮助更多人创新。“我们希望为大家提供 AI 的服务，同时也希望花更多的时间研发不同的工具平台。”他说，“未来我们会让所有的 AI 功能都适用于开发者。”微软曾提出一个关于 AI 的憧憬，那就是希望向全民普及 AI。

AI 驱动着社会发展，但是很多算法还没有准备好。所以韦青表示，微软愿意花时间和整个行业共同努力，进一步研发整个算法与实际环境的结合。在此需要强调的是，微软并不是最近 AI 火起来才涉猎的，它在 AI 领域的探索已经有很长时间了。“我们希望更加了解整个环境，再为人们提供更加适合的工具。之前尽管我们概念是很清晰的，但是做法还是有一些不太明确。”他说。不过就像有句话说的那样——“整个世界都是计算机”，所以我们要了解各种各样的计算机的能力、然后与事实环境，或者市场需求相结合。

“我希望今后有一个计算平台，可以把全世界计算机能力融合为一个操作系统，这样我们都会成为 AI、API 的使用者，进一步增加 AI 的能力。如何使用 AI，最重要的就是 API。”韦青说。微软有开发者大会，微软也收购了面向开源及私有软件项目的托管平台 GitHub。这似乎都是微软希望 AI 可以更多惠及到人群中的策略。“我是技术开发者，我自己也喜欢 GitHub，听到收购消息的时候我很兴奋。随着 AI 的竞争，软件的开发过程已经变得开放。我们希望和大家分享所有这一切，搭建一个类似于 GitHub 能让我们在 AI 领域不断扩大。”他说，“我们希望让人们不仅是分享各种各样的编码，也可以分享各种各样的 API。我们希望让所有的软件、所有手机、不同电脑的功能都有 AI 的性能。”

“大部分人都是从新闻上知道科技的发展，但是很多新闻讲的可能没有那么准确，人们有的时候了解的不够全面，可能觉得科技就是飘的、就是虚的，没有办法从科学的角度认识它。”韦青表示对于 AI 这种炽热的技术，很多人会误认为是个快速过去的风口，而没有真正了解到它给我们的生活带来的颠覆性影响，这从侧面上对技术的发展也会有一定的阻碍。为了 AI 可以普及全民的理想状态，韦青表示个人即将出本书，更多的讲解介绍这些科技。