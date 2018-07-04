探探之前，从没有如此简单粗暴的交友方式。

喜欢右滑，不喜欢就左滑，互相喜欢便配对成功可以聊天发生故事。这样一个扮演“月老”角色的配对聊天工具——探探在一时间风靡于国内年轻人群体。在 QQ、微信熟人社交已经不能打破边界的时候，陌生人社交正逐渐占领年轻人市场。越风靡的产品越容易被质疑，陌生社交的安全性如何保证？颜值即正义的价值观是否正确？个人隐私信息的如何保护？一个个问题抛向了这个年轻的产品，TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 上我们邀请到了探探创始人王宇为我们解答这些问题。

年轻人的社交之痛

在瑞典长大，读研期间来到北京的王宇想找一位女朋友，花了半年时间，他很努力但仍没有机会认识女生，更不用说交到女朋友。“如果那时候有探探就好了”王宇开玩笑地说。

以切身之痛思考社交之痛，王宇发现感到“孤单寂寞冷”的年轻人并非个例，还是一个不断涌现出来的社会现状：离家求学，外地工作，从熟悉环境跳到陌生环境，对于一个具有强烈社交欲望的年轻人如何拯救无聊的空闲时间变成迫切的生存问题。“酒吧文化和 party 文化有没有普及开，认识人的途径少之又少。电梯里遇到的女孩，路街边卖花的女孩，想认识但内心又怂，冒然搭讪可能会被认为是流氓，中国缺少搭讪文化。”王宇分析道。

如何打破陌生社交的僵局，让搭讪变得不尴尬？是探探一直想解决的问题。王宇回忆起高中毕业旅行时，班主任让每个人写下每个人喜欢的人的名字，如果有两个人互相选择了对方，班主任会告诉双方的心意。探探扮演的就是“班主任”这个角色，王宇形容这个体验是：“我们喜欢别人的过程，并不被他人知道。我们只会收到匹配的好结果，不会收到拒绝的结果，这就避免了尴尬。”

探探的界面设置非常简单，并且只有一个功能——左滑右滑，用户只需要上传几张本人或者生活照片填写简单个人兴趣资料即可参与挑选和被挑选的过程。对于照片信息的真实性，王宇介绍说，所有信息皆需由人工审核通过，肉眼可见过度失真的都会被 pass 。近期探探与支付宝达成合作，通过比对支付宝中个人身份证照片以验证是否作假，同时也可以查出个人有没有不良信用记录。

尽管如此，仍有不少用户对仅以照片为参考标准存有质疑，认为在这个颜值即正义的时代，真正有社交需求的反而是颜值低的人群。对此，王宇以自己为例反驳：“你看我颜值不算高吧，但是我在探探很受欢迎的。我认为几张图片能够讲的故事很多，我选了几张照片都比较有特色，一张是穿着西装戴墨镜，还有一张戴着熊猫的帽子模仿鸟叔。所以，图片反映的远远不止颜值，还有一个人的性格和故事。另外，每个人的喜好不同，有人喜欢颜值高的，有人喜欢踏实的，所以探探也在做个性化推荐，玩的多了你会发现推送的人越来越符合你的口味。”

王宇还在现场分享了几点可以在探探上增加魅力的 tips：“如何聊天能不聊死，可以发点比较可爱的动画表情，能够让别人有很快的反馈。还有多聊一些幽默可爱的内容，如果你能让对方笑，就能让对话继续下去。不要问太多像查户口的内容，容易被嫌弃。如果自己养了动物，特别是一些可爱的小狗小猫，都会增加女孩的好感度，但不要凭空捏造哈。”

王宇还分享了一件特别有意思的事情，探探上的男生会右滑超过 60% 的女生，而女生只会右滑 10% 左右男生，而且大部分的右滑都是查看过所有资料之后做的“慎重决定”。对于中国传统意义上一心一意的爱情而言，这种广泛选择潜在恋爱对象的行为看似有点“轻浮”。王宇不以为然：“ 探探增强的是认识异性的频率，而不是决定走向婚姻的对象。中国年轻人缺乏陌生人社交的环境，他们缺少的是机会。通过图片资料五秒钟选择的异性可能聊天一段时间发展到线下见面，如果变成情侣，这是一件很浪漫的事情。”

探探是“约炮神器”？

陌生人这个词，在从小固化的教育思维里，听起来有点“不怀好意”。从小被教育不要跟陌生人讲话的一代人看待常使用探探人群的行为似有些“不端”，甚至评价探探为“约炮神器”。王宇对于这样的评价表示非常无奈：“我们的初心是解决单身人士的社交问题，这当中可能有小部分用户有约的需求，可能是一个很小的子市场，但我们一直觉得这个点比较窄。男生中大部分还是想找女朋友，女孩则约的需求更少，不会超过 5% 。当然，在探探上寻求结婚对象的也很少，主要市场面对的还是单身的年轻人结交朋友的需求。对于目前对我们的评价，我们也没有办法，一味澄清可能会招致反效果，我们就坚持自己的初心好了。”然而，对于一些言行过于出挑的用户，王宇表示“看到就会直接干掉”。同时，探探后台也会对敏感词自动感应，如果在聊天中检测到敏感词出现，也会出现自动弹框询问对方是否有语言骚扰或其他违规行为。收到举报核实或多次举报之后，系统便会封掉违规账号，同一设备端将不允许登陆探探。

配对聊天的模式看似简单易复制，但背后的技术运营和用户体验的难易程度不容小觑。王宇表示，以前可能有 100 家公司在做跟探探相同的事情，而现在提到配对聊天的模式，探探可能是最具有代表性的一家。王宇认为专注于打磨一件事情是探探脱颖而出的原因，陌生社交是一个长线的过程，有些公司想做太多反而固步自封。

今年二月底，同样专注于陌生社交的陌陌完成了对探探的收购。王宇在此前接受采访时透露，“婚后”生活，陌陌和探探将实行 AA 制。陌陌不会参与探探的重大决策，甚至允许探探自主上市。对于陌生人社交的未来，王宇说：“跟陌陌的结合，是一个陌生人社交市场融合的过程。从运营角度讲，两家产品独立运营是整体价值达到最大的方法。”

王宇还表示，探探的未来绝不仅限于配对聊天的功能，陌生人社交的方式丰富多样，目前运营团队还在不断探索实践，未来会把陌生人社交落实到线下也说不定。