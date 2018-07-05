区块链是今年无法绕过的话题，TC 也没绕过，还专门在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 上为它设置了专属展区。

这是 TechCrunch 国际创新峰会首次开设区块链主题专区，我们邀请了海内外最具权威和突破力的区块链初创企业参与，将极具智慧的区块链技术产品带来现场，引爆下一个区块链革命！这些初创企业包括 Qtum 量子链、CyberMiles、MDT 量数、星云链、Dbrain、AI Technology Network (ATN)、Cryptocurrency POS Machine、Amber.AI、Dropchain、区块大陆、APEX、RuffChain、上海分布信息科技、Lino Network、天算 DApp、Blockchain Ventures、Vanbex、Fortuna 方图、Able Project、Real Estate Doc、Blockchain Angle。

其中包括由帅初创立的开源的社区——量子链，量子链可以通过价值传输协议来实现点对点的价值转移，并根据此协议，构建一个支持多个行业（金融、物联网、供应链、社交游戏等）的去中心化应用开发平台。

备受瞩目的还有在 TechCrunch 创业大赛上拔得头筹的物联网区块链公司——Ruff，从创业黑马的舞台进入到公众视野的它如今发展迅速。据了解，RuffOS 是一个物联网操作系统，支持 JavaScript 开发应用，为软件开发者提供开放、高效、敏捷的物联网应用开发平台，让 IoT 应用开发更简单。新推出的 RuffChain 为物联网层的接入提供一个统一标准化的物联网操作系统，则是一个结合物联网和区块链的架构，它包含一个分布式物联网操作系统和一条基于物联网领域的公有链。

出现在展区的还有曾获得数千万融资的 Blockchain Ventures 等知名区块链项目，以及刚刚起步的区块链新型创业公司。现场引来不少区块链爱好者和投资人驻足交谈，展位负责人为其介绍自身的创业理念以及畅想区块链技术赋能于各行各业的未来。

创新大展是本次 TechCrunch 国际创新峰会的特色部分，除了区块链展区，还设有智慧生活 、 智能出行 、 机器人 、 国际展团 ，以及新品发布专区 6 大主题特色展区，参展的企业达 100 多家。