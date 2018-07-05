创业最孤独的事情是没有人了解并认可，做投资最辛苦的事情是寻寻觅觅不得所爱。在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 上，我们安排了一场为期两天的约会，让创业者和投资人面对面交流，用十分钟把自己的信念介绍给投资人，用十分钟来勾搭心仪的项目，我们称这场活动为“十分之约”。

“十分之约”作为 TechCrunch 中国峰会最受欢迎的环节之一，先前已经举办过六届，至今已帮助近万家创业公司取得精准匹配机会。本次在杭州云栖国际会展中心举办的“十分之约”通过定向邀请到国内外 50 家投资机构，包括阿米巴资本、松禾资本、熊猫资本、赛富基金、美国中经合、盈动资本、启迪创投、启赋资本等著名机构。在报名期间吸引了数百家多家创业项目，活动期间共有 80 多家创业项目参与。投资人和创业者的资料都会在动点科技官网上公示，现场也可以通过微信小程序选择对应领域的投资人，再与投资人扫码配对。交流环节完成后如果“确认过眼神”一拍即合，现场还设置了十分之约 Pro 环节，资本高管决策者可以现场签订投资意向书。针对近期区块链大热的投资市场，首天的十分之约安排了近一半的行业是关注区块链领域，来现场的项目也大多是区块链行业初创项目。

十分之约就像一次商业“相亲会”，来此的创业者和投资人可能已有心仪的目标，也可能是随缘派。致力于做在线教育平台的闻吟书阅信息有限公司创始人王蓉特地从上海赶来，在她列出的“心仪对象”中不乏有 58 产业基金、阿米巴等知名机构，她表示能找到关注自己的赛道的机构才是最值得的。来自深圳的区块链公司 Vchain 则表示此行的目的是结交更多机构人脉以及了解目前投资人对区块链行业投资的态度。曾在美国 CES 展上亮相的 AR 电子设备公司 Leapsy 特地带了自家的 AR 头显在现场给投资人体验，获得了不错的关注度。

58 产业基金的投资人张腾表示，十分之约打破了投资人与创业者之间的隔阂，创造了一个自由平等的交流环境。本次活动的项目质量也可圈可点，有一家体育咨询服务类公司给他留下了深刻的印象，他表示后期也会持续此跟进项目的发展状况，寻求“牵手”的可能性。

十分之约带来的是相亲般的“一面之缘”，最后创业者和投资人是否能修成正果，还需要后续各方的努力。除去伴随 TC 峰会举办的六届，十分之约在成都、青岛、宁波也单独办过几次，撮合成的“姻缘”也不计其数，像我厨、朋友印象、石墨文档等 10 多家优质创业公司收获了来自国内一线投资机构的千万级别的融资，50 多家创业公司成功拿到了 Pre-A 轮前的早期融资，并为多家国外项目提供向国内落地的平台。